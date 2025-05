( 2 ratings)

Recenzja Call of Duty: Black Ops III - Zombie Chronicles - DLC

Oj chyba najdłuższy tytuł w moich recenzjach! Powiem wam szczerze, że spodziewałem się troszke gorszego tego DLC, chociaż za tą cenę to w sumie powinno być jeszcze lepsze, bo powiedzieć trzeba że za to DLC dałem 30 dolarów! Za to dodano aż osiem nowych map. No prawie nowych - odrestaurowanych z World at War i innych poprzednich części Black Opsa! W sumie to mi się to osobiście bardzo podoba! Za to minusem jednak trzeba nazwać to że dodano tylko jedną mapę z Call of Duty: Black Ops II, bo tam chyba było najwięcej tego właśnie potencjału.



Dodatkowym minusem można nazwać również delikatny niedobór broni z okresu II wojny światowej. Mam nadzieję, że zostanie dodanych ich troche więcej, bo przecież tam też mają możliwość tworzenia update'ów, a to by się przydało niezmiernie. Im więcej tym lepiej przecież, a tutaj trochę przyoszczędzono. Za 30 dolców jestem w stanie to wymagać bez żadnych skrupułów.



Następnie poprawiono też grafikę, kolorystycznie i ogólnie wygląda troszkę lepiej, ale bez przesady. Udoskonalono także odgłosy otoczenia, ale na litość boską nie dałbym drugi raz 30 euro za takie coś. Dodano właściwie tylko te osiem odrestaurowanych mapek. No kurcze! Smutne!



Podsumowując - nie polecam kupować tego DLC, tym bardziej jeśli dalej będzie taka cena. Nie wiem czy kupiłbym to nawet za 20 złotych. Także grę oceniam na 42 punkty w skali od zera do stu! Mogło być o wiele lepiej, ale lenistwo twórców potrafi zaskakiwać!

Dziękuję za przeczytanie mojego artykułu! Zapraszam do innych recenzji!