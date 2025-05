Przygoda z The Sims.

Człowiek z biegiem lat nauczył się, że gry komputerowe nie tylko rozwijają naszą wyobraźnię, ale pomagają ćwiczyć spostrzegawczość oraz koordynację ruchową. Na codzień napotykamy się z przeróżnymi rodzajami gier: od gier dla dzieci po gry dla młodzieży i osób dorosłych. Każdy z tych przedziałów w pewien sposób rozwija nas i buduje naszą osobowość. Moim zdaniem najlepszą grą jest ,,The Sims", ponieważ opowiada o życiu i uczy nas od małego jak funkcjonować w dzisiejszym świecie. Gra The Sims została opracowana przez projektanta gier Willa Wrighta wydana przez firmę MAXSIS w 2000 roku. Na początku założeniem było projektowanie wnętrz,gdzie ludzie mogli wykorzystywać swoje wyobrażenia co do aranżacji mieszkań lub domów, a Simowie mieli być tylko modelami obrazującymi ludzi. Firma zaczęła dalszą pracę nad The Sims. Dzięki temu powstały kolejne części: 2,3 i 4 oraz przeróżne dodatki. W swoim artykule chciałabym w pigułce opowiedzieć o tej niezwykłej grze, która opanowała cały świat.

W części The Sims 1 były podostawowe funkcje potrzebne do budowy i projektowania wnętrz. Kiedy dostałam z bratem pierwszy komputer stacjonarny, to pierwszą grą, w którą graliśmy były właśnie The Sims 1. Grafika była fatalna, chociaż na swoim przykładzie mogę stwierdzić, iż była bardzo interesująca mimo małych niedociągnięć. Wchodząc do gry mieliśmy możliwość stworzenia własnego Sima, nadania mu personalii, wyboru wyglądu, doboru stylizacji i jego aspiracji życiowych. Następnym krokiem było przejście do MENU,gdzie mogliśmy wybrać działkę lub gotowy dom do zamieszkania i umeblowania w swoim guście i stylu. Jeśli ktoś nie miał wystarczająco dużo pieniędzy na wykupienie domu lub działki mógł wykupić najtańszą,wprowadzić się,a następnie dzięki przyciskom Ctrl+Shift+C otworzyć pasek, w którym należało wpisać KOD: MOTHERLODE umożliwiający powiększenie swojej sumy pieniędzy i naciśnięcie przycisku ENTER na koniec. Następnie chcąc wyjść z paska należało wcisnąć ESC. Kolejny krok,to wyprowadzka w zakupionej ziemi lub budynku i zakup działki, którą na początku chcieliśmy wybrać,ale była za droga.

Drugą część bardziej dopracowano z czego było więcej możliwości jeśli chodzi o wygląd i garfikę. Nieco lepsza od pierwszej części. Wygląd Sima był znacznie zmieniony, co dawało większy komfort gry. Postacie i meble stały się bardziej widoczne, mniej spikselowane. Moża nawiązywać znajomości z innymi ludźmi, jak i w pierwszej części. Oczywiście ulepszono wszystkie mankamenty części pierwszej,dzięki czemu więcej ludzi zaczęło pogrywać.

W trzeciej części jest widoczne otoczenie, można chodzić po urzędach jak i innych budynkach tj. sklepach, księgarniach, siłowniach itd. Ulepszenie wizerunku przez dodanie funkcji, dzięki której możemy modyfikować rozmiar części ciała np. nosa, rąk, brwi, oczu, ust itd. Stroje podzielone na seksje, które mają oddzielne fryzury, makijaż oraz dodatki, co dopełnia wizerunek Twojego Sima. Możemy chodzić do pracy, rozwijać się, spotykać ze znajomymi.

Czwarta część jest oparta na wszystkich funkcjach powyżej, lecz są już znacznie zmienione. Wszystko jest bardzo wyraźne. Kolory bardziej nasycone. Nie widać pikseli. Ludzie wyglądają jak prawdziwi. Można kupić sobie samochód, tworzyć garaż. Otoczenie jest przyjemne dla oka. Dodatki do gry tj. szafki górne, okapy, nowe sprzęty itd.

Na koniec mojego artykułu mogę polecić grę The Sims, ponieważ pomaga nam realizować swoje plany związane z przyszłością. Mamy taką "pigułkę", która pomaga nam rozwijać naszą wyobraźnię i ubarwiać ją. Bardzo polecam. Warta zainteresowania. :)