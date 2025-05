W tym artykule przedstawię Wam porównanie The Sims 2 i The Sims 3. Życzę miłego oglądania:)

Cześć!

W tym artykule przedstawię Wam moją opinię oraz porównanie dwóch gier. Mianowicie The Sims 2 i The Sims 3. Zacznę może od starszej części gry, czyli The Sims 2. Moim zdaniem jest to chyba najlepsza z części z serii The Sims. Ponieważ dodatki nie mają ceny jakby były z kosmosu. Jest o wiele więcej rozgrywki. Mimo iż gra nie ma jakiejś takiej super grafiki to na prawdę ten wygląd simów, który jest tutaj zastosowany to poniekąd dodaje smaku całej grze. Świat może nie jest, aż tak rozbudowany tak jak w The Sims 3, ale ten też daje radę. Jeżeli chodzi o wszelkie budowle to w obu tych grach jest bardzo podobnie, tylko różni się to wyglądem.

Twórcy w tej części gry bardzo się postarali, aby w jakiś sposób urozmaicić grę. Może nie ma tutaj jakichś super wybitnych i ładnych obiektów, ale zawsze jest coś. Rzecz, która podoba mi się chyba najbardziej to to, aby nasze mieszkanie jakoś wyglądało to musimy uzbierać na jakieś obiekty troszkę większą sumę pieniędzy. To jest moim zdanie bardzo fajne. W dodatku ze zwierzakami jest wprowadzone coś takiego, że nasz kot lub pies może iść do pracy. To też jest bardzo fajna opcja, ponieważ jest to dodatkowy zarobek, a po drugie musimy poświęcać więcej uwagi naszemu kotu, ponieważ musimy go pewnych rzeczy nauczyć. Do tego podoba mi się jeszcze krótki czas zapisywania gry. Może czas wczytywania nie zawsze jest krótki, ale na pewno trochę krótszy niż w The Sims 3

Przejdę teraz do kolejnej części, czyli do The Sims 3.

Więc no ta gra jak dla mnie może się cieszyć trochę mniejsza popularnością niż The Sims 2. Ponieważ długość zapisywania i wczytywania może kogoś wykończyć. W sumie jest to całkiem zrozumiałe, dlaczego gra się dłużej wczytuje i zapisuje, ponieważ ma więcej detali i jest bardziej rozbudowana. Bardzo podoba mi się tutaj otwarty świat, czyli nie musimy czekać, aż załaduje nam się całą parcela, tylko od razu ładuje nam się cały świat. Jest to o tyle fajne, ponieważ nie trzeba czekać, aż załaduje nam się jedna parcela. I w tym momencie ten czas ładowania można zrozumieć. To jak dla mnie jest jedna z większych zalet tej gry, ten otwarty świat. Podoba mi się także możliwość sterowania zwierzakami ( oczywiście musimy mieć do tego dodatek zwierzaki). Jest to o tyle fajna opcja, że możemy mieć dzięki temu dodatkowy jakiś mały zarobek. Jeżeli chodzi o tryb budowania to w tej wersji gry jest on troszkę bardziej rozbudowany.

To by było na tyle z tego porównania. Mam nadzieję, że artykuł Wam się spodobał. Zapraszam do czytania innych moich artykułów.