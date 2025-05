Pomysły na rozgrywkę w The Sims 4

W tym artykule przedstawię Wam kilka fajnych pomysłów na rozgrywkę w grze The Sims 4. Zapraszam do czytania.

1. Złe znajomości

Na początku tworzymy zwykłego sima, który jeszcze się uczy w szkole wyższej. Pewnego dnia postanowił on się zapoznać z szemranymi typami, którzy zawsze się spotykali po lekcjach. Po dłuższej znajomości ci zaoferowali mu wstąpienie do czegoś w rodzaju gangu. On na to nie przystał, więc zaczęto go dręczyć. Oni nienawidzili jak ktokolwiek się im sprzeciwia. W końcu nasz sim zostaje porwany. Jednak po jakimś czasie jeden z członków gangu postanawia go uratować i powiedzieć o wszystkim policji.



2. Legacy challenge

W grze istnieje też coś takiego jak legacy challenge, czyli wyzwanie wielopokoleniowe. Polega ono na stworzeniu rodziny składającej się z 10 pokoleń. Podczas tworzenia trzeba spełnić kilka zasad i aspektów. Przykładowo trzeba wymasterować wszystkie umiejętności i wypełnić wszystkie możliwe aspiracje. Myślę, że jest to ciekawy sposób na rozgrywkę.

3. Od zera do milionera

Nasz sim bardzo lubił hulaszcze życie. Imprezował on codziennie. W końcu jednak zabrakło mu pieniędzy i ma na koncie zero simoleonów. W dodatku posiada on wiele długów. Celem naszej gry będzie zarobienie jednego miliona simoleonów. Możemy to osiągnąć ciężką pracą lub wykazaniem się kreatywnością. Nie wolno używać kodów.

4. Nocne przygody

Nasz sim bardzo interesuje się nocą. Specjalnie nie śpi, aby obserwować zwierzęta, gwiazdy i księżyc. Kupił on nawet teleskop. Po jakimś czasie przeszło to w nałóg. Przestał on spać w nocy, a robi to w dzień. Sąsiedzi rzadko kiedy go widywali. Teraz od ciebie zależy czy może sim się opamięta i pójdzie się leczyć lub może spotka kogoś w swoim życiu i zaprzestanie swojej pasji. A może namówi inne osoby na wspólne odkrywanie nocy ?



5. Pasja zwierząt

Do tego scenariusza będziemy potrzebować dodatku ze zwierzętami. Nasz sim jest bardzo zainteresowany zwierzętami. Na początku miał tylko kilka z nich w swoim domu. W końcu postanowił otworzyć własne schronisko oraz weterynarię. Jednak za tą pracą kryje się mroczny sekret. Sim ma plan, aby zawładnąć nad światem. Wszczepia on każdemu zwierzęciu chip, aby było mu posłuszne. W końcu zebrał całą armię. Od ciebie zależy co zacznie faktycznie robić z tą całą ekipą.



6. Zły chłopiec

Na początku tworzymy rodzinkę z kilkoma dziećmi. Jedno z nich jest całkowicie nieznośne. Z dala od rodziny mieszkała samotnie babcia. Była ona bardzo surowa i była w stanie każdego dobrze wychować, więc chłopiec został do niej wysłany. Tam przeżywa wiele przygód, które nie zawsze się dobrze kończyły. Na sam koniec chłopiec wraca do domu całkowicie odmieniony.



Mam nadzieję, że przekonałem przynajmniej kilka osób do spróbowania jednej z rozgrywek. Życzę miłego grania.