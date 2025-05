Pomysły na rozgrywkę w The Sims 4 cz.2

Witam serdecznie w moim drugim artykule poświęconym ciekawym pomysłom na urozmaicenie rozgrywki w The Sims 4. Na wstępie pragnę zaznaczyć, że nie jestem autorką żadnego z pomysłów, a jedynie je opisuję. Dzisiaj zaprezentuję wyzwanie "pokonać śmierć". Życzę państwu miłej lektury.







Na początku tworzymy dwóch simów. Jeden z nich musi być nastolatkiem. Płeć dowolna. Simowie mogą być w dowolnej relacji, np. rodzeństwo, dziecko i rodzic, para zakochanych, przyjaciele, itp. Wprowadzamy tych simów na pustą parcelę. Na pewien czas wyłączamy od razu starzenie się naszych simów. Teraz musimy uśmiercić jednego z bohaterów. Nie możemy pobrać sima-ducha z galerii, gdyż zmarły nie może na stałe z nami mieszkać i musi posiadać nagrobek. Ważne jest także, aby żywy sim był nastolatkiem. Kiedy już uda nam się uśmiercić postać, na parceli może pozostać tylko nagrobek, a pieniądze ustawiamy kodem na 0. W tym dokładnie momencie ustawiamy długość życia na normalną. Teraz ten, który przeżył, musi za wszelką cenę ożywić swojego towarzysza zanim dorośnie. Oznacza to, że mamy ograniczony czas na wyzwanie.Nasz sim nie posiada żadnego schronienia, zanim nie zarobi na nie.Nasz sim nie używa telefonu dopóki nie wybuduje pierwszego domu. Po prostu uznajemy, że tego telefonu nie posiada.Dom musimy wybudować sami. Zanim postawimy pierwszy, musi on spełniać określone warunki:a) Musi posiadać min. 2 pomieszczenia - łazienka musi pozostać oddzielnym pomieszczeniem.b) W domu muszą znajdować się przedmioty, które zapewnią naszemu simowi zaspokojenie wszystkich potrzeb.c) W domu musi być wydzielone miejsce na kuchnię i sypialnię. Mogą one być w jednym pomieszczeniu, ale muszą posiadać swój "kąt".d) W domu muszą być okna (w końcu to ma być dom a nie bunkier).Z czasem możemy ten dom rozbudowywać. Jednak nie wolno nam się przeprowadzić na inną działkę. Musimy pozostać cały czas na pierwszej.(jako przykład pierwszy dom z mojej prywatnej rozgrywki)(tutaj moja simka przed rozbudowanym domem)Nasz sim nie może podjąć się pracy dorywczej. Może zarabiać tylko w sposób "nieoficjalny" (np. malowanie, skałki, itp.).Nasz sim nie może rozmawiać z osobami starszymi od siebie. Dozwolone są rozmowy tylko z dzieciakami i nastolatkami. Wyjątek może stanowić nasz duch.W miejscach publicznych dozwolone jest korzystanie z toalet lub pryszniców.Za każdą podróż płacimy 10 simoleonów (za każdy ekran ładowania - wyobraźmy sobie, że to simowa taksówka :D).Nie wolno nam odwiedzać czyichś domów. Dozwolone są tylko miejsca publiczne.Nie wolno nam chodzić do szkoły. Należy wykasować tę opcję za każdym razem, kiedy tylko nasz sim wybiera się na lekcje. Dla ułatwienia możemy pobrać moda, który umożliwi nam "rzucenie" szkoły i dzięki temu nasz sim nie będzie do niej chodził.Gramy na normalnej długości życia.Nie używamy modów wpływających na rozgrywkę (wyjątek to mod umożliwiający porzucenie szkoły).Nie używamy kodów poza resetsim, bb.moveobjects, testingcheats oraz Money (tylko do odejmowania pieniędzy).Nie korzystamy z przedmiotów z custom content, które są tańsze od tych z gry, a mają lepsze statystki. Po prostu to jest oszustwo.Sima możemy ożywić tylko za pomocą ambrozji, którą przygotujemy własnoręcznie.Składniki do ambrozji musimy zdobyć sami. Rybkę sami łowimy, eliksir za punkty szczęścia, a kwiat hodujemy.10 poziom umiejętności wykwintnego gotowania sim musi uzyskać uczciwie: dzięki czytaniu i/lub gotowaniu. Żadnych kodów!Nasz sim może zapraszać do siebie w odwiedziny znajomych, ale nie może ich odwiedzać w ich domach.Dziękuję serdecznie za uwagę i życzę miłej rozgrywki tym, których zainspirowałam :)PS. Zdjęcia pochodzą z mojej prywatnej rozgrywki. Proszę również o niekomentowanie stroju mojej simki. Po prostu specjalnie do zdjęć miała jeden i ten sam ;)