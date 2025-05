Pomysły na rozgrywkę w The Sims 4 - część 1

W tym artykule przedstawię Wam kilka pomysłów na rozgrywkę w grze The Sims 4. Zapraszam do czytania.

Nasz sim spokojnie prowadzi życie. W końcu udało mu się znaleźć swoją wymarzoną drugą połówkę. Ta postanawia go jednak zdradzić. Następnie możemy samemu wybrać: zabić kochanka drugiej połówki, drugą połówkę albo może zerwać, a potem pokazać, że nie warto było robić czegoś takiego. Można też się posunąć krok dalej i zacząć więzić obydwie osoby.Zaczynamy grę w zwykłej rodzinie z jednym dzieckiem. Niestety po jakimś czasie rodzice giną w pożarze domu. Dziecko akurat było poza domem, więc nic mu się nie stało. Nie chcę ono iść do domu dziecka, więc próbuje wymknąć się i zacząć żyć w samotności. W ten sposób bez rodziców przeżywa swoje życie normalnie, ale w końcu zaczyna sobie przypominać rodziców i z tego powodu głodować. Sim niestety w końcu umiera.Rozpoczynamy rozgrywkę w małej rodzinie. Może być w niej dowolna ilość simów. Rodzice niestety mają nałogi i niezbyt zajmują się dziećmi. Nie dbają o nie. Po jakimś czasie dorastają one i mają zamiar się wyprowadzić, ale jednak po wielu błaganiach rodziców wrócić i opamiętać ich, aby zaprzestali takiego życia.Rozpoczynamy grę w szczęśliwej rodzinie. Mężczyzna (syn rodziców) ma zamiar się poślubić. Wszystko przebiega tak jak powinno. Okazuje się jednak, że po ślubie jego żona się zmienia. Zachowuje się ona jak pasożyt wobec tej rodziny. W końcu rodzina ma tego dosyć. Postanawia uwięzić synową w piwnicy, a drugiej rodzinie powiedzieć, że wyjechała ona za granicę i nie wiadomo czy wróci. Po dłuższym czasie jednak druga rodzina odkrywa prawdę, a policja aresztuje całą rodzinę, która porwała dziewczynę.Zaczynamy od stworzenia dwóch młodych dorosłych. Na początku nie mają oni zbyt wiele pieniędzy i dalej się uczą. Po jakimś czasie zaczynają szukać jakichś sposobów zarobku. Po wielu próbach i błędach udaje im się otworzyć wspólną restaurację. W czasie drogi do tego celu staje im na drodze wiele osób, które źle im życzą oraz dziecko, o które trzeba dbać.Mam nadzieję, że przekonałem przynajmniej kilka osób do spróbowania jednej z rozgrywek. Życzę miłego grania.