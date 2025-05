Pomysły na rozgrywkę The Sims 4 - część 2

W tym artykule przedstawię Wam kilka ciekawych pomysłów na rozgrywkę w The Sims 4.

Na początku tworzymy parę rodziców, którzy są zwykłymi ludźmi. W pewnym momencie życia decydują się zaadoptować dwójkę dzieci: chłopca i dziewczynkę. Po jakimś czasie i po wielu dziwnych sytuacjach okazuje się, że syn jest wilkołakiem, a córka wampirem. Tworzy to całkiem niezłą mieszankę wybuchową. Dalsza część rozgrywki zależy już od ciebie. Na pewno z takimi dziećmi mogą się dziać ciekawe przygody.Zaczynamy jako zwykły szary człowiek żyjący w małej rodzinie, ale mający wielkie zainteresowanie do nauki. W przyszłości chciałby zostać jakimś wielkim naukowcem. W związku ze swoim zainteresowaniem, stworzył własne laboratorium w piwnicy. Prowadził tam wiele badań, których wyniki zachowywał raczej dla siebie. Jednak po jakimś czasie wpadł w obłęd. Zaczął on nawet porywać ludzi i prowadzić na nich badania. W końcu rodzice odkrywają sekret syna. To od ciebie zależy jak na to zareagują.Jesteśmy młodym dorosłym, który kocha zajmować się dziećmi. Jesteśmy raczej introwertykami. Otwieramy się jedynie dla dzieci. Kochamy spędzać z nimi czas. Jednak kiedy tylko jesteśmy bez nich, czujemy się bardzo źle. Wpadamy wręcz w depresję. W głowie sima rodzi się jednak niezwykły plan. Postanawia on porywać dzieci i samemu je wychowywać. Jeśli jakiekolwiek dziecko nie lubi sima to je zabija.Na którymś zapisie gry możemy stworzyć taką typową polską wieś. Muszą być w niej jakieś bloki, kościół, może biedronka. Wszyscy się tam znają. Można robić jakieś konflikty między panią z żabki a panią z biedronki. Może to być naprawdę ciekawy pomysł choć jednak trochę ogólnikowy. Tutaj trzeba samemu wymyślać jakieś ciekawe sytuacje. Pamiętajcie, aby w każdej rodzinie był jakiś Janusz, Grażyna i Jessica.Jest to najzwyklejsza rodzina. W najbardziej niespodziewanym momencie do wieczności odchodzi babcia lub dziadek. Zapisuje on/ona jednak w testamencie, aby nie smucić się z powodu śmierci. Rodzina postanawia się posłuchać. Podczas pogrzebu jest włączona muzyka, jest słodki poczęstunek i wszyscy się dobrze bawią. Jednej osobie z rodziny się to jednak nie podoba. Ma ona wciąż przekonanie, że po czyjejś śmierci trzeba rozpaczać. To od ciebie zależ w jaki sposób odegra się na tej rodzinie.Mam nadzieję, że przekonałem przynajmniej kilka osób do spróbowania jednej z rozgrywek. Życzę miłego grania.