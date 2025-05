Pomysły na grę w The sims 4 - część 2

Hej!

Dziś naszła mnie wena na napisanie kolejnych propozycji gry w The sims 4. Zapraszam do czytania.



Gdy masz dodatek zostań gwiazdą, możesz zrobić sima, który będzie mieć za zadanie zostać najpopularniejszym simem na świecie.Postaraj się podczas tego nie zaprzyjaźniać, ani nie chodzić na randki z innymi gwiazdami, a wybij się samemu na przykład przez występowanie w reklamach lub udzielanie w mediach. Fajnie też do tego zaczynać grę od 0 simoleonów, ponieważ wtedy wszystko jest bardziej wymagające i trudniejsze.Jest to popularny sposób na grę. Tworzysz jednego sima znajdujesz mu drugą połówkę, prace, robisz lub adoptujesz dzieci, by mieć młodsze pokolenie, którym będziesz opiekować się dopóki nie urosną i to samo co z pierwszymi simami. Mimo że gra wydaję się być monotonna to można zrobić simą ciekawe historie i problemy. Gra na parę pokoleń jest ciekawa i zabawna i nie potrzebujesz do niej żadnych dodatków, więc bardzo ją polecam.Mamy parę wyzwań do wyboru, dzięki nim możemy urozmaicić naszą rozgrywkę. Dzięki niektórym dodatkom i pakietom rozgrywki możemy dostać nowe wyzwania.Bez żadnych dodatków mamy:- bez przyłącza - czyli granie bez prądu i wody. Plusem tego na pewno jest brak rachunków.- wstrętne pełzaki - do naszego domu mogą dostać się różne robactwa i owady, przez co lepiej być zabezpieczonym zanim nas ugryząwyzwania z dodatkami (wypisze tylko te które ja mam):- upiorne (dodatek miejskie życie) - przez to wyzwanie w naszym mieszkaniu będą co jakiś czas pojawiać się duchy, które nie zawsze są przyjaźnie do nas nastawione- przeklęte (dodatek miejskie życie) - wiele rzeczy na parceli nie będzie wychodzić- odrażające (dodatek miejskie życie) - jedzenie, picie i załatwianie się może wywoływać u simów mdłości- strefa wstrząsów - co jakiś czas na parceli będą trzęsienia ziemi- brudne (dodatek miejskie życie) - rzeczy szybko się tu brudzą- gremliny (dodatek miejskie życie) - elektronika i inne przedmioty często się psująOstatni pomysł w tym artykule to stworzenie siebie. Tu nie trzeba się rozpisywać, ponieważ to jest pewnie jasne. Po prostu robimy siebie lub swoją rodzinę. Tworzymy naszą wymarzoną druga połówkę, kupujemy zwierzę lub adoptujemy dziecko i budujemy dom jaki chcielibyśmy mieć w przyszłości. Dobrze przegrać sobą aż do starości i zobaczyć co dziwnego może wymyślić twój sim.Mam nadzieje że znalazłeś coś dla siebie w tej części. Jeśli nie to mam jeszcze jeden artykuł w którym są pomysły na grę. Dziękuje za przeczytanie i życzę miłego dnia/wieczoru/nocy.