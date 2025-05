Pomysły na grę w The sims 4.

Hej!

Pewnie jesteś tu dlatego, że nie masz pomysłu co robić w The sims 4. W tym artykule napisze kilka ciekawych pomysłów na rozgrywkę, które mogą ci się spodobać. Mam nadzieję, że znajdziesz tu coś dla siebie.

Scenariusze to opcja niedawno dodana do tej gry. Do wyboru masz:- Zarabianie pięniedzy, które polega na zrobieniu sima i postawieniu domu, zaczęcie gry z 0 simoleonami i jej skończenie z 1000000 na koncie. Nie możemy używać kodów!- Odnaleźć miłość po rozstaniu, czyli tworzymy 2 simów, którzy nie mogą być spokrewnieni, rozstają się ( przez co ich relacja jest na czerwono i siebie nie lubią) i musimy naprawić ich relacje. Jest to chyba najtrudniejszy scenariusz, ponieważ ciężko tych simów pogodzić, zwłaszcza gdy mają cechy: zły i wredny.- trzeci scenariusz jest zazwyczaj ograniczony czasowo i co jakiś czas się zmienia.Może kiedyś próbowałeś wykonywać aspiracje simów? Jeśli tak to na pewno wiesz, że nie jest to takie proste. Polecam wziąć aspiracje, które najrzadziej wybierałeś typu: niezależny botanik, wybitny wędkarz, mózgowiec itd. Po wykonaniu aspiracji twój sim może dostać fajne i rzadkie cechy charakteru.Próbowałeś kiedyś gry bez kodów? Granie bez nich wydaje się pewnie nudne, a takie nie jest. Może jest trudne i wymagające, ale bez nich gra też jest fajna. Ciekawie się robi dopiero wtedy gdy, twój sim ma dziecko, nie ma pieniędzy i musi zapłacić spory rachunek za prąd.To zna chyba każdy gracz serii The sims.-Tworzymy rodzinkę i goblina ( gruby, zielona skóra, broda cechy charakteru to znawca sztuki, kreatywny)-budujemy dom dla rodziny z piwnicą w której znajduje się sztaluga, łóżko, toaleta, prysznic, kuchenka, blat i zlew-zamykamy goblina w piwnicy- goblin maluje nam obrazy- sprzedajemy obrazyI tak mamy goblina, który będzie zarabiać na naszą rodzinęDo tego potrzebny jest nam dodatek psy i koty.- tworzymy sima lubiącego zwierzęta- Budujemy nieduży domek dla sima i klatki dla pupili (pamiętaj, by schronisko ogrodzić płotem)- ustawiamy parcelii cechy by zwierzęta przychodziły czyli kocia miejscówka lub psia miejscówka (możesz oba)- po prostu gramy i pomagamy zwierzętom, jeśli chcesz możesz też oddawać je potem do rodzin.tu też potrzebujemy dodatku psy i koty.- też tworzymy sima lubiącego zwierzęta- budujemy schronisko lub bierzemy z galerii- prowadzimy to schronisko, robimy badania pupiląTo tak w ogóle jest mój ulubiony sposób na nudę. Prosty i dobrze się przy tym bawię.Dobrze, by było gdybyś miał dodatek zostań gwiazdą, ale bez niego tez możesz to zrobić.- Robisz matkę i córkę, budujesz im dom- mama ciągle nadzoruje córkę, chodzi za nią, każe jej się uczyć, rozwijać zainteresowania takie jak aktorstwo, gra na instrumencie, śpiewanie- mama zakłada jej simstagrama i chce z niej zrobić gwiazdę- córka pewnego razu ucieka od mamy i ukrywa się u kogoś w domu- i teraz reszta gry zależy od ciebie czy matka ją znajdzie? A może fani (jeśli ich miała) ją wydadzą? Jeśli tak to jak na to zareaguje? Czy córka popadnie w depresje?Ten pomysł też jest bardzo popularny. Nie potrzebujemy do niego dodatków, ale dla lepszej rozgrywki polecam pakiet rozgrywki być rodzicem, akcesoria pokój dzieciaków i małe dzieci.- tworzymy duży dom. Niech pokoje dla dzieci będą 2 lub 3 osobowe, a sim zajmujący się nimi będzie miał też swój pokój- adoptuj dzieci- opiekuj się dziećmi, a gdy będą nastolatkami lub młodymi dorosłymi ( bo to już zależy od ciebie) znajdź im dom.Jeżeli masz na komputerze sporo pamięci to możesz popierać mody które urozmaicą rozgrywkępopularne strony na których na pewno nie pobierzesz wirusa:- sims dom- the sims resource- the sims catalog- sims 4 dowlandspolecam moda Mc comend senter, dzięki któremu możesz robić w simsach teoretycznie wszystko. Od naprawiania związków do zmienianai simów w duchy.Dziękuje za przeczytanie i mam nadzieję że teraz nie będziesz się nudzić w simsach.