PixARK - Survival na bazie Minecrafta

PixARK to niesamowita gra, prezentująca innowacyjne podejście do branży gier. Studio Snail Games odpowiedzialne za produkcję tego tytułu dołożyło wszelkich starań, aby rozgrywka była na jak najwyższym poziomie. Prezentowana gra to niezwykle emocjonujący survival, w którym możemy być kimkolwiek chcemy, a ograniczeniem dla wyglądu naszego bohatera jest jedynie nasza wyobraźnia.

Czym jest PixARK



PixARK jest grą, w której mamy do dyspozycji ogromną ilość map opartych na dość rzadko spotykanych wokselach oraz generowane proceduralnie questy. Produkcja ta umożliwia graczom rozgrywkę w ciągle zmieniającej się rzeczywistości budowanej przez samego gracza bądź też innych przeciwników, co w dużej mierze przypomina kreowanie świata znane nam już z Minecrafta. W trakcie gry spotykamy masę różnych stworzeń, które wyglądem przypominają różnego rodzaju smoki i dinozaury, ryby. Aby przetrwać w tej niezwykłej krainie, wypełnionej groźnymi stworzeniami, musimy oswajać te stwory, które raz mogą być niesamowicie milutkie, lecz innym razem już bardzo groźne i dzikie. Ponadto oprócz tego musimy wytwarzać różnego rodzaju zaawansowane technologicznie i magicznie narzędzia oraz budować własną bazę z kostek.







Tryby gry



W omawiany tytuł możemy grać zarówno indywidualnie jak i z innymi graczami. Swoją przygodę z PixARK możesz przeżyć więc zupełnie sam jak i z przyjaciółmi, tworząc wspólnie plemię i eksplorując potężny świat od Snail Games.







Mechanika

Omawiany survival można ogrywać na wiele różnych sposobów, którego wybór zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Jeśli jesteś zwolennikiem osiadłego trybu życia i pragniesz budować fortece, zamki tak też nie trać swojego czasu i bierz się do pracy. Jeśli jednak pragniesz wrażeń, udaj się na wyprawę do rozległej jaskini. Zabierz ze sobą smoka i ataków wrogów czy to za pomocą magicznej różdżki, czy też wyrzutni rakiet. Pamiętaj tylko, iż na każdym kroku czeka na Ciebie ogrom niebezpieczeństw, zatem tak jak długo przetrwasz, tak też Twoja rozgrywka będzie niesamowicie owocna w niezliczoną ilość starć z stworami minionych już epok. Co ciekawe, każda twoja przygoda, jest wyjątkowa i nigdy się już nie powtórzy, tak też zadbaj o to, by była jedyna w swoim i rodzaju i na długo zapadła w Twojej pamięci.







Wymagania sprzętowe

Procesor: Intel Core i5-2400 3.1 GHz lub AMD FX-8320 3.5 GHz

RAM: 4GB

Grafika: 2GB GeForce GTX 660 lub Radeon HD 7870

HDD: 15 GB



Kwestie techniczne:

Produkcja miała premierę 31 maja 2019 roku na platformach PC, Xbox ONE, PlayStation 4 oraz Switch. Posiada trójwymiarową oprawę graficzną w stylu kwadratowych klocków lego, zbliżonych do tych z Minecrafta. Kolorystyka i tekstury opierają się na palecie barw wypełnionej wyrazistymi, pastelowymi barwami, które przypomina środowisko animowane aniżeli obserwowaną przez nas rzeczywistość.







OCENA:

Uważam, że gra zasługuje na zainteresowanie, szczególnie dzięki dynamicznej rozrywce, jaki zapewnia nam tryb Survival. W skali od 1 do 10, produkcja ta powinna otrzymać mocną ósemkę (8/10).



Źródła:

www.pixark.snail.com

www.gry-online.pl