Owce z minecraft.

W tym artykule opowiem wam o mobie z Minecraft czyli o owcy. Zapraszam do czytania.

Podstawowe informacje - owca to mob hodowlany który nigdy nas nie zaatakuje. Można je rozmnożyć pszenicą czyli ma mały wersje siebie. Można je farbować na różne kolory przy pomocy barwniku i można ją też golić. Ma ona 8 HP czyli 4 serca.



Wygląd - około 80% owiec pojawiających się naturalnie jest koloru białego. Duża owca jest wysoka na 1.3 bloku, a mała owca jest wysoka na 0,65 bloku. Po obstrzyżeniu owcy jest widać jej całą głowę i pozostałości po wełnie.



Mała owca - pojawia się naturalnie w stadach owiec i nie można jej obstrzyc. Można ją też nakarmić pszenicą żeby szybciej urosła.



Zachowanie - Owca jak każdy mob hodowlany chodzi wszędzie gdzie chce. Kiedy zbliżymy się do niej ona patrzy się na nas ale po czasie odchodzi. Od czasu do czasu je trawę. Jak zje trawę obstrzyżona owca jej wełna znowu się pojawi.



Odradzanie się - owca pojawia się na prawie każdym biomie w zwyczajnym wymiarze. Występują one wtedy w grupach od 4 do 15. Neutralnie odradza się w 6 różnych kolorach i każdy kolor ma inną szansę na pojawienie. Biała owca ma 81.836% na pojawienie się, jasnoszara, czarna i szara owce mają 5% na pojawienie się, brązowa owca ma 3% na pojawienie się a różowa owca ma 0.164% na pojawienie się! Małe owce występują naturalnie w wszystkich 6 kolorach ale mają mniejsze szanse.

Wszystkie rodzaje kolorów - owca może być przefarbowana na 16 kolorów powiem wam teraz wszystkie kolory na jakie może być przefarbowana. 1 biały 2 jasnoszary 3 szary 4 czarny 5 brązowy 6 różowy 7 czerwony 8 pomarańczowy 9 żółty 10 limonkowy ( inaczej też jasnozielony ) 11 niebieski 12 cyjanowy ( inaczej błękitny lub morski ) 13 jasnoniebieski 14 zielony 15 fioletowy i 16 karmazynowy.



łup - z owcy wylatuje 1 sztuka wełny (koloru jaka była owca ) i od 0 do 3 sztuk surowej wołowiny. Po podpaleniu owcy wylatuje już upieczona wołowina. Po zabiciu małej owcy nic nie wylatuje.



Rozmnażanie i genetyka - po rozmnożeniu owcy koloru np zielonego i jasno zielonego jest 50% szans że owca przybierze barwę jednego ze swoich rodziców. Natomiast kiedy kolory będzie dało się połączyć czyli np kolor czerwony i żółty owca przybierze kolor pomarańczowy.



Ciekawostki

1 po użyciu na owcy znacznika o nazwie Jeb_ owca będzie zmieniać kolory ale po ostrzyżeniu dostajemy kolor wełny taki jaki owca miała po jej nazwaniu.

2 owca na bedrock edition pozostałości po wełnie ma koloru takiego jakiego miała na sobie a nie tylko białego jak na jave.

3 owce można zabrać na smycz.

4 mała różowa owca jest najrzadszą owcą występującą naturalnie.

5 mała owca je trawę częściej niż dorosła owca.