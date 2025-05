Nowy sezon w Minecraft Dungeons! - co nowego?

Nowy sezon w Minecraft Dungeons ruszył pełną parą, jest bardzo dużo nowości i wyczekiwany przez graczy, zaklinacz!

Co nowego?



- Nowy wygląd obozu :







Nowy obóz wygląda bardzo pięknie, jest tętniący życiem w przeciwieństwie do poprzedniego. Wejście do poziomu "Wieża" również jest zmienione.





- Nowa opcja : Losowa Misja







Według mnie to ta opcja jest BARDZO PRZYDATNA, nie dość że gdy nie możesz się zdecydować na który poziom się wybrać, to jeszcze dostajesz boost do punktów adventure. Wbijanie wysokich poziomów w przepustce nie będzie już takie ciężkie.







- Nowa darmowa misja : "Plątanina w koronach drzew"







Jeśli nie posiadasz DLC Przebudzenie Dżungli, to twórcy gry właśnie udostępnili ci szansę abyś mógł wypróbować to DLC i zdecydować czy warto je kupić. Nie przegap takiej szansy!







- Nowy osadnik : Zaklinacz







W końcu, doczekaliśmy się dodania jegomościa chociaż był w plikach gry OD PRAWIE 2 LAT. Ten osadnik daje nam możliwość wymienienia jednego zaklęcia na inne losowe, lecz resetuje wszystkie już zaaplikowane enchanty. Za jego usługi każe sobie sporo płacić bo po pierwsze : przyjmuje tylko zapłatę w złocie, a po drugie : za każde kolejne zaklęcie trzeba płacić coraz więcej, więc nie będzie ciężko znaleźć chętnego na wspólne granie w Starożytnie Polowania.



Lecz aby korzystać z jego usług trzeba go najpierw uratować od złosadników na poziomie "Sale wyniosłego Bloku". Jeżeli masz problem z jego znalezieniem (a nie powinieneś) to trochę ci pomogę. Zaklinacz znajduję się w sekcji gdy wychodzimy na dwór i szukamy złotego klucza. Dokładna lokalizacja:











- Nowy piękny ekran powrotu do obozu :







Ten ekran ładowania jest najpiękniejszy ze wszystkich sezonów. To co mi się podoba to to że wszystkie zwierzęta i osadnicy są razem na tym ekranie ładowania. I w końcu jest dzień.







- Nowa przepustka sezonowa :







Ta przepustka jest na tyle ciekawa że ją chyba zakupię, każda nagroda jest oparta na jednym temacie, w temacie zwierząt. W tym karnecie jest bardzo dużo zwierzaków i ogólnie dużo rzeczy związanymi z zwięrzętami







- Małe zmiany w wyglądzie obozu :



Tutaj kiedyś zamiast lisa stała owca :







Tutaj nie było wcześniej wilka :





Tutaj nie było owiec :





Kurczaczek? :





Ogólnie na całej mapie jest więcej zwierząt co jest bardzo fajnym, małym aspektem całego obozu.







A wy co myślicie o nowym sezonie? Kupujecie karnet premium? Korzystacie z usług zaklinacza czy w ogóle was nie interesuje ten sezon? Warto grać w tym sezonie ponieważ jest dużo ułatwień.

Jeśli dotarłeś tu do końca do mogę zdradzić ci ciekawostkę. Czy wiedziałeś że gdy nosisz na sobie zbroję z enchantem "Morska Fortuna" i skończysz poziom, to masz większą szansę że u osadników będą rzadsze a nawet unikatowe przedmioty!