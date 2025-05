Nowe Call of Duty na horyzoncie! Zabierze nas do czasów II WŚ?!

Wiele osób czeka na nawrócenie się Activisionu i przeniesienie kolejnej gry z serii Call of Duty do realiów II Wojny Światowej. W ostatnim czasie, do Internetu wyciekły pewne grafiki, które mają nawiązywać do nowej gry z serii w realiach II WŚ o podtytule WWII (World War II). A więc, czy czas nawrócenia właśnie nadszedł?

Cała historia jest o tyle ciekawa, że te grafiki wyciekły od osoby, która wcześniej informowała użytkowników Reddita o powstawaniu gry Call of Duty: Infinite Warfare. Szczegóły nie są znane na ten moment.



Już wcześniej mogliśmy spotkać się z informacjami, które udostępniło studio Sledgehammer Games. Przypomnijmy sobie, że jest to studio współpracujące z Activision Blizzard przy produkcji Call of Duty: Advanced Warrior i Call of Duty: Modern Warfare 3. Sledgehammer Games miało zasygnalizować, że kolejna odsłona Call of Duty będzie się działa w realiach osadzonych w czasach II Wojny Światowej.



Jeśli te informacje okażą się prawdziwe, to z pewnością będzie to odpowiedź na Battlefielda 1, który okazał się niesamowity i ciepło przyjęty przez miłośników FPS-ów. A jak wiemy, ostatnie Call of Duty: Infinite Warfare było miernie oceniane przez graczy, a jej trailer okazał się jednym z najbardziej zhejtowanych trailerów gier na YouTube.



Nie pozostaje nic innego jak tylko czekać na kolejne informacje na temat kolejnej produkcji z serii Call of Duty. Poniżej, są zawarte wybrane grafiki, które zostały zamieszczone przez użytkownika Reddita:











Autor: Pacek39