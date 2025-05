Najstarsza częsć simsów! - ciekawostki!

Simsy to gra kontrowersyjna, ponieważ ma ona krytyków i zwolenników jednak cofniemy się kilkanascie lat wstecz kiedy powstała 1 częsc tej "uroczej" gry. 1. The sims 1 miało też dodatki i akcesoria! Takie jak:-The sims rozrywka rodzinna-The sims swiatowe życie-The sims abrakadabra-The sims Wakacje-The sims Randka-The sims Gwiazda-The sims zwierzak-The sims Balanga2. W dodatkunasz sim pierwszy raz mógł opuscić dom i isć na miasto!3. Wiecie, że The Sims miał byc programem tworzenia domów i dekorowania wnętrz?4. W dodatkujesli dziecko rzuci zle zaklęcie pojawią się żaby, a jesli jakąs pocałujemy zamieni się w księcia.5. Jeżeli nasz sim był smutny, mógł go odwiedzić smutny klaun.6. Dzieci mogły mieszkać same7. Dzieci mogły zarabiać same, tylko musiały mieć odrobione lekcje na 100% i "zarabiały" kieszonkowe od dziadków8. Jeżeli w dodatkuposzlismy na impreze i jest nudno pojawi się mim9. Może do nas przyjsć niedzwiedz i wyjadać cos ze smietnika10. W dodatkumożna ubłagać mrocznego kosiarza żeby wskrzesił naszego sima, jednak może zrobić to na trzy sposoby:-Po prostu go wskrzesić-Zamienić w zombie-Albo po prostu skazać go na smierć11.Jest cos takiego jakktóry leczy chorobę swinki morskiej12. W dodatkudo domu może przyjsć jakis wielbiciel który będzie chodził po domu icos fotografował, lecz jak go zabijemy i wskrzesimy nie przestanie pałętać nam się po domu.13. W dodatkugdzie dochodzą osobistosci, jak jedna z nich umrze ma inny nagrobek od wszystkich. Pod grób gwiazdy może przyjsć jej wielbiciel gdzie będzie kładł kwiaty i fotografował nagrobek.14. The sims powstało w 2000 roku15. W dodatkudochodzi to, że kiedy nasz sim pocałuje osobistosc będzie napisane to w gazecie?16. Smutny klaun pojawiał się również, gdy w domu wisiał obraz smutnego klauna.To wszystkie ciekawostki z pierwszej częsci simsów jakie udało mi się wykorzystać! Mam nadzieję że ten artykuł wam się spodoba i zapraszam na moje inne artykuły!