Najczęstsze pytania o The Sims 4

W Internecie jest pełno takich samych pytań na temat The Sims 4. Można je znaleźć prawie na każdej stronie poświęconej Gamingowi. W tym artykule, przedstawię wam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o tej grze. (Wstawiam drugi raz poprawione, więc możliwe, że kiedyś to widziałeś)

Ile kosztuje The Sims 4?

Sama cena The Sims 4 zależna jest od miejsca zakupu, ale waha się między 100, a 150 złotych. Niekiedy na stronach internetowych możemy ją nawet dostać za cenę 50 złotych. W sklepach stacjonarnych wersje pudełkowe mogą być droższe. Oryginalna cena ze strony Origin wynosi 139,90 złotych. Możemy też dostać ją na stronie Gamehag za 6499 KD.





Ile jest dostępnych rozszerzeń do gry i ile kosztują?



Rozszerzenia do gry (tak jak sama gra) mają różne ceny. Oto liczba dodatków i ceny ze strony Origin;

Powstało osiem dodatków - jeden kosztuje 139,90 złotych

Powstało osiem pakietów rozgrywki - jeden pakiet kosztuje 69,90 złotych

Powstało szesnaście akcesoriów - jedna sztuka kosztuje 49,90 złotych

Powstały również dwa darmowe pakiety do pobrania.

Jest również możliwość wymiany Kamieni Dusz na rozszerzenia, na stronie Gamehag. Na chwilę obecną dostępne są dwie oferty.

Dodatek "Miejskie Życie" - 12499 KD











Pakiet rozgrywki "StrangerVille" - 19599 KD







Czy mody psują grę?

Do prawie każdej gry gracze tworzą mody. Z serią The Sims było i jest tak samo. Jednak czy mogą one popsuć grę? Odpowiedź jest prosta. Oczywiście, że mogą, ale nie muszą. Modyfikacje pozwalają nam na różne nowości, ładniejszy wygląd simów czy mebli. Czasem jednak może to zmylić.

Uwaga ten fragment to moje przemyślenia, nie musicie myśleć tak samo. Myślę, że osoby, które wiedzą, że mają słabszy komputer/laptop powinny ograniczyć używanie modów lub postawienia sobie całkowitego zakazu pobierania. Czasem najmniejsza modyfikacja do CAS może spowodować, zacinanie się rozgrywki.

Pamiętajmy, że Electronic Arts przy uruchomieniu w ustawieniach możliwości odblokowani modyfikacji, ostrzega nas, że robimy to na własną odpowiedzialność i nie biorą odpowiedzialności za wyrządzone szkody. Tak samo nie będą mogli pomóc przy naprawieniu gry po włączeniu tej opcji.

Jednak jeśli masz mocniejszy komputer/laptop i wiesz, że ponosisz odpowiedzialność za to co pobierzesz. Możesz ściągać. Droga wolna.

Czy można grać w The Sims 4 na Macu?

Bez problemu można zagrać w The Sims 4 na Macu, Windowsie, Playstation 4 oraz Xbox One. Jeśli nie masz pewności czy twój laptop/komputer spełnia wymagania systemowe, polecam głębsze zapoznanie się z nimi.







Czy pojawiają się aktualizacje z nowymi rzeczami?

Tak, jeden raz w miesiącu następuje aktualizacja, w której twórcy poprawiają błędy i dodają coś nowego do CAS, trybu budowania czy jakąś nową funkcję. Czasami występują nawet dwie aktualizacje, ale raczej ta druga związana jest z kolejnymi naprawami błędów niż nową zawartością. Wracając do tej pierwszej, bardzo często jest to coś związanego z jakimś świętem lub nowym, nadchodzącym rozszerzeniem.

Przykładowo w grudniowej aktualizacji do trybu budowania, dodana została figurka Baby Yody.

Drugim może być, dodanie w styczniowej aktualizacji (tego roku) możliwość ulepszania łóżek. Duża ilość graczy skarżyła się na niewygodne łóżka i brak możliwości ich ulepszeni. Właśnie z okazji pojawienia się w sprzedaży akcesoriów "Kompaktowe wnętrza" do gry została dodana taka opcja.







Czy opłaca się kupić The Sims 4?

Moim zdaniem jest to decyzja indywidualna. Zależy to od tego czy komuś podobają się symulatory życia lub po prostu lubi serię The Sims czy ma inny powód do zakupienia tej gry, może ją kupić. Komuś może nie spodobać się mechanika gry, a komuś innemu inny, komiksowy styl, niż w poprzedniej części serii. Może też lubić to i to.

A wy jak uważacie?