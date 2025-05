Najciekawsze modyfikacje do The Sims 4

Modyfikacje czyli inaczej Mody, są ciekawą opcją do gry, by umilić i urozmaicić rozgrywkę. Są przydatne by uczynić grę bardziej realistyczną i fajniejszą. Wszystkie mody w tym artykule posiadam, lub posiadałam, ale wiem jak działają i mogę je polecić :) Zapraszam do lektury. 1) Sugar Daddy or Mammy - Jest to mod w którym możemy mieć Sugar Rodzica. Dla nie wiedzących kto to - Sugar Rodzic to inaczej sponsor, czyli za spotkanie, randkę lub poważniejszą interakcje możemy dostać simoleony. W zależności od wykonanej czynności tyle pieniędzy dostaniemy. Jest to ciekawa opcja, gdy rodzina jest biedna, i mają nastoletnią córkę. Ja osobiście zrobiłam taką 'historię' i jest ciekawie.2) Modyfikacja BezCenzury - Czyli nasi Simowie, np. W kąpieli będą zupełnie nadzy! Ten mod umożliwia uczynienie gry bardziej realistyczną. Ja sama miałam obawy przed tym modem, ale go pobrałam i jest ciekawie. Na pewno jest dla ludzi o mocnych nerwach :)3) Nastoletnia ciąża - Modyfikacja umożliwiająca, ciążę w wieku nastoletnim. Ciekawa opcja i na prawdę przydatna. Możecie w szanowanej i bogatej rodzinie, zrobić właśnie taką nastolatkę. Sama często używam tej opcji i jest dużo zabawy przy niej. Naprawdę polecam :)4) Ciąża u Mężczyzn - Mod przydatny w związkach jednopłciowych, lub możecie zamienić rolami kobiety z mężczyznami, i to z przedstawiciela płci męskiej zrobić rodziciela. Sama robiłam to na przykładzie jednopłciowego związku kosmitów, więc było ciekawie :D Jeżeli chcecie zobaczyć faceta z brzuchem ciążowym jak najbardziej polecam ^^5) Modyfikacja Stuff Breaks Far Less Easily - Trudna nazwa, jednak mod jak najbardziej przydatny, jeśli gracie bez kodów pieniężnych i utrudnieniem są meble, które się psują. Ten mod zapobiega niszczenia się mebli i innego wyposażenia domu :)6) Interakcja Zaproś Sima na nocowanie - Czyli opcja dostępna w przyjacielskich, która ma za zadanie, zaprosić przyjaciela/przyjaciółkę naszego Sima na nocowanie. Bardzo ciekawa opcja w rozgrywce, z dziećmi lub z nastolatkami. Ten mod również umożliwia stanie się Simsów bardziej realistycznie :)7) Mod na dilera - Jest to mod który umożliwia, zażywanie narkotyków, jak ich sprzedawanie. Jest to bardzo opłacalna praca, ponieważ wypłata jest bardzo wysoka czasami sięga 10 000 Simoleonów. Nie polecam tego w rzeczywistym życiu :D !!! Ten mod również, jest realistyczny, ponieważ nasz Sim po zażyciu takich substancji, jest szalony itp, a po zakończeniu działania ospały i wykończony.

W tym artykule to już na tyle. Mam nadzieję, że modyfikację się przydadzą i umilą waszą rozgrywkę. Jeżeli jesteście zainteresowani daną modyfikację wystarczy wpisać nazwę w wyszukiwarkę :)

Jeżeli chcecie drugą część tego poradnika, to zachęcam do pisania, komentarzy. Można w nich umieścić propozycję :)