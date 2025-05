W tym artykule przedstawię Wam moje top trzy modyfikacje do minecraft'a. Zapraszam do czytania artykułu.

Modyfikacja nr.1:

Pierwszą i moją ulubioną modyfikacją do minecraft jest mod na minimapę. Podejrzewam, że nie tylko ja mam problem w odnalezieniu się w świecie minecraft’owym. Dlatego ta modyfikacja jest dla mnie bardzo pomocna przykładowo, gdy pójdę do jakiejś jaskini. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi w tym modzie ( o ile ktoś taki jest bo nigdy nic nie wiadomo to już tłumaczę )to mamy taka mała mapkę, którą mamy najczęściej w prawym górnym rogu. Na mapie pokazuje nam nasz teren, na którym się znajdujemy. Ale raczej chodzi tutaj o to, abyśmy mogli zaznaczać tak zwane waypointy. Dzięki nim będziemy wiedzieli gdzie jest przykładowo nasz domek. Moim zdaniem jest to bardzo przydatny mod. O ile nie jednym z najprzydatniejszych modów. Jeżeli ktoś boi się, że się zgubi to polecam pobrać ten mod.

Drugim modem jest mod na optifine, który pozwala nam widzieć rzeczy w oddali oraz poprawia nam trochę gamę, czyli jasności. Mod jest momentami na prawdę przydatny. Więc jeżeli ktoś chciałby popatrzeć sobie w teren dalsze to zawsze może to zrobić. Tyle by było o tej modyfikacji. Ponieważ szczerze mówiąc to nie mam tutaj nic więcej do dodania bo porostu nie ma co.

Moim trzecim modem, który jest taki bardziej rozbudowany jest mr.Crayfish Mod. Już Wam tłumaczę o co chodzi. Mod ten jest taki bardziej z dekoracyjnymi rzeczami. Chodzi mi tutaj o jakieś szafki, półki, czy wszelkiego rodzaju jeszcze inne pierdoły. Dzięki tej modyfikacji możemy stworzyć dowolny pokój w minecraft. Czy będzie to łazienka, czy salon bądź kuchnia. Nie ma to znaczenia, ponieważ na prawie każdy pokój znajdziemy jakiś przedmiot. Przykładowo możemy stworzyć wannę lub piekarnik. Oczywiście jeżeli zbierzemy do tego odpowiednie surowce. Ale oczywiście nie ma dużo tych wszystkich przedmiotów, które możemy stworzyć, bo przecież grę by nam wtedy zamykało. Ale mimo iż nie ma tych obiektów, aż tak dużo to i tak modyfikacja jest świetna. Moim zdaniem daje nieograniczone możliwości jeżeli chodzi o dekoracje. Mimo małej ilości obiektów i tak możemy stworzyć na prawdę świetne pomieszczenia.

To by było na tyle nie są to też jakieś super wybitne modyfikację, które niedawno wyszły, ale i tak są bardzo przydatne. Mam nadzieję, że też w jakiś sposób wiecie jakie są mniej więcej modyfikację do minecrafta. Jeżeli o którejś nie słyszeliście to już wiecie.

Mam nadzieję, że mój artykuł Wam się spodobał. Jeżeli chcecie to zawsze możecie wyrazić swoją opinię w komentarzu. Zapraszam do czytania innych moich artykułów.