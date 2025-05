Mini opis poszczególnych aktualizacji Minecrafta!

W tym artykule chciałbym wam krótko opisać aktualizacje Minecrafta od wersji 1.6 do wersji 1.17. Nie obiecuję, że każda wersja będzie bardzo dobrze opisana ale się postaram, żeby było jak najlepiej.

zły omen

bohater wioski

, pojawił się w grze z innymi wariantami takimi jak osioł, muł, konie szkielety czy konie nieumarłe. W tej wersji dodano również bloki siana, smycze, dywany, blok węgla czy barwioną terakote.które można było zdobyć przez wyłowienie ich. Dodano również nowe biomy co za tym idzie, nowe drzewa, nowe drewno, nowe sadzonki i liście. Poza tym, dodano nowe rośliny takie jak Mak, który zastąpił bardzo dobrze znaną nam róże, paproć, orchidee, czosnek, tulipana itd.- w aktualizacji walki dodano również nowe bloki takie jak andezyt, dioryt, granit czy twarda ziemia. W tej wersji dodano podwodne świątynie co mówi nam, że w tej wersji dodano również. Nie są one jedynymi mobami w tej aktualizacji ponieważ do gry dodane zostały również, które według mnie są najsłodszym mobem w tej wersji.- ta wersja również pomogła nam w walce ponieważ dodano tarczę oraz 14 nowych strzał z efektem mikstur, nie zapominajmy o strzale widmo! Dodano nową mechanikę jazdy wagonikiem, koniem, wołem, osłem, czy łódką. Skoro mówimy o sposobach transportu warto wspomnieć o Elytrze która również dodana została w tej wersji gry.- dodano dwa nowe moby:. Dorosły osobnik niedźwiedzia polarnego jest neutralny, chyba że zbliżymy się do jego młodego. Po ich zabiciu możemy dostać z nich. Tułacze są mobami podobnymi do szkieleta, strzelają strzałami spowolnienia. Mają na sobie zniszczoną szatę. Posiadają białe oczy.- Dodano wiele nowych mobów takich jak, po których uderzeniu plują na nas,który niema nic na celu,który sprzedaje mapy do nowej struktury jaką jest, w której znajdziemy kolejne 3 nowe wrogie nam moby takie jakktórego może przywołać Przywoływacz.naturalnie pojawia się w leśnej posiadłości atakuje nas dręczycielami czy kolcami wyrastającymi z ziemi, które sam przywołuje. Trzecim mobem jestktóry atakuje za pomocą siekiery, po zabiciu go możemy dostać siekiere lub szmaragd. Od tej wersji wioski na pustyni nie są zrobione z bruku tylko z piaskowca.- dodano, która ma na celu pomagać nam w tworzeniu różnych bloków. Dodano beton, cement i glazurowaną terakotę, każdy z tych bloków występuje w 16 kolorach podobnie jak szkło, szyby, wełna czy owce. Dodano dwa nowe moby: Iluzjoner, który oślepia nas na 20 sekund a następnie atakuje nas z łuku. Potrafi on stworzyć swoje 4 kopie aby zmylić gracza. Papuga jest nowym pasywnym mobem, który występuje naturalnie w dżungli. Możemy ją oswoić po nakarmieniu jej nasionami. Nakarmienie papugi ciastkiem spowoduje jej śmierć.- aktualizacja mórz i oceanów wprowadza dużo nowości związanych z tą tematyką. Nowymi blokami są np., które naturalnie pojawiają się w. Dodano też rośliny morskie takie jakczy, które po przepaleniu możemy zjeść. Dodano nowe moby takie jakktóre możemy rozmnażać, po rozmnożeniu jeden z nich odsuwa się w piasek i zaczyna składać. Po zabiciu żółwia może wypaść nam trawa morska, jednakże gdy żółwia uderzy piorun możemy dostać miskę. Gdy małe żółwie dorastają upuszczają. Kolejny pasywny mob to, gdy go nakarmimy rybą zaprowadzi nas on do najbliższej. Wrogim mobem dodanym w tej aktualizacji jestktóry pojawia się w morzach i rzekach. Potrafi pojawić się z nowym przedmiotem jakim jest, który może być rzucany. Drugi agresywny mob to, który pojawia się gdy któryś z graczy nie spał 3 dni pod rząd. Pojawienie się fantoma spowoduje atakowanie przez niego gracza. Pojawiły się nowe struktury takie jakczy, w których można znaleźć skrzynie z fantami.- dodano 14 nowych wariantów schodów i płyt oraz 12 nowych wariantów murków. Dodanona którym możemy przepalać jedzenie. Ognisko może zostać ugaszone wodą. Dodanoktóra służy podobnie jak skrzynia. W dżungli mogą pojawiać sięw których możemy znaleźć nowego pasywnego moba,która posiada swój rzadki, brązowy odmiennik. Z bambusa możemy stworzyć, którym możemy poruszać się w góre i w dół. W lasach świerkowych pojawiać się mogąoraz nowy owoc jakim sąDodano wiele nowych bloków które mogą nadać profesje osadnikom, a są nimi:orazorazi, które nie mają żadnej funkcji. Dodano kuszę. W wioskach mogą dziać się teraz najazdy, gdy wejdziemy na jej teren z efektemrozpocznie się rajd, podczas którego mogą zaatakować nas nowe moby takie jakoraz bestieNa początku rajdu osadnicy uderzają w nowy blok jakim jestaby ostrzec mieszkańców wioski o nadchodzącej walce. Wygrana rajdu skutkuje zniżkami u osadników, spowodowanymi nowym efektem. Oddzielono koty od ocelotów, koty pojawiają się teraz w wioskach. Dodano nowegoktóry podróżuje ze swoimi. Villager ten ma dla nas 6 ofert. Nowa struktura:- dodano nowego moba:która pojawia się razem zPszczoły można rozmnożyć kwiatami, gdy ul jest pełny można wyjąć z niego miód za pomocą butelek oraz plastry miodu za pomocą nożyc.- aktualizacja netheru - dodano nowe moby:- wroga wersja zombie piglina, atakuje nas gdy nie mamy na sobie złotego elementu zbroi. Można z nim handlować rzucając mu złoto. Kolejnym nowym mobem jestktóry jest dobrze znanym nam Pigman'em, zmieniono jego nazwę oraz wygląd.: Netherowe Pustkowia, Szkarłatny las, Spaczony Las, Dolina Dusz oraz Bazaltowa Delta. Najbezpieczniejszym biomem wśród tych wszystkich jest Spaczany las. W Szkarłatnym lesie możemy spotkać nowego agresywnego moba którym jest. Jest on netherową wersją świni. Zaatakuje nas gdy nas zobaczy, wyjście hoglina z netheru po jakimś czasie zmieni go w, który nie będzie w stosunku do nas agresywny. Dodano, nową netherową rudę, którą jest. Możemy wytworzyć z niego netherytową zbroję ulepszając wcześniej diamentową. Nowa struktura:. Pojawiają się w nim Pigliny, znajdziemy tam dużo łupu oraz dużo złota, po którym wykopaniu pigliny nas zaatakują.- pierwsza część aktualizacji jaskiń oraz gór. Dodano nowe moby:naturalnie pojawia się w górach, potrafi szarżować w gracza oraz inne moby.jest nowym neutralnym mobem który pojawia się w jaskiniach.: różowy, brązowy, żółty, biały oraz najrzadszy fioletowy wariant. Nowe jaskiniowe biomy:, które naturalnie będą pojawiać się dopiero w wersji 1.18.to nowa struktura w której możemy zdobyć ametyst. Z ametystu można zrobić lunetę, która może zastąpić optifine.jest torbą w której możemy schować nasze rzeczy. Stworzymy ją z króliczej skóry. Nowy, gracz zacznie się w nim zatapiać, możemy tego uniknąć mając na sobie skórzane buty.to nowy surowiec dodany w tej aktualizacji, wytworzymy z niej takie rzeczy jak np.czyktóry po pewnym czasie zacznie się utleniać. Dodano. Nowe rośliny takie jakczy. Ostatni mob w tej aktualizacji toz której wypadaktóry możemy nałożyć na tabliczkę czy na ramkę na przedmioty.