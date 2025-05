( 1 ratings)

Minecraftowe Historie #1 - Gildia wojskowa cz 1

Jest to pierwszy artykuł z miejmy nadzieję serii o moich różnych rozgrywkach na serwerach minecraft.



dzisiejsza historia opowie o grze na serwerze survival gildie. Historia ta wydarzyła się dosyć dawno ale pamiętam ją, a więc przejdźmy wreszcie do opowiadania.



Gildia w jakiej byłem miała nietypowy motyw wojskowy i nie skupiała się wyłącznie na podbijaniu serwera ale na przyjemności z gry.



Pierwsze dni były trudne ponieważ życie utrudniały nam szkielety a niestety nie mieliśmy kiedy wybudować schronienia.



zdarzały się śmierci, ale wkońcu udało nam się wybudować pierwsze schronienie które dobrze nam służyło.



Następnie powstał mój dom który przekształciłem w sklep gildijnym w którym można było kupić zbroję, jedzenie, a wkrótce także mikstury.



wkrótce powstała farma krów i nie musiałem się trudzić już polowaniem (teraz pragnę wspomnieć że środkiem płatniczym były samorodki złota których używałem do wytworzenia zegarka oraz później kolei).



Następnie wybudowano mury oraz następny dom, i jeszcze kolejny który także został przekształcony w sklep z którego korzystałem gdy chciałem kupić np żelazo.



Niestety jednak na teren gildii wkradł się złodziej (prawdopodobnie cheater sądząc po ataku typowym dla killaury) zostaliśmy ograbieni i schroniliśmy się w podziemiach gdzie byliśmy do końca edycji.



To tyle w tym opowiadaniu, myślę że wam się spodobało, pozdrawiam graczy MC!







Następna część tej opowieści pojawi się prawdopodobnie jutro a ja tymczasem żegnam was.