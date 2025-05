Minecraft: Wersja Bedrock 1 część.

Cześć! Dziś pokażę wam ciekawostki i fakty o Minecrafcie Bedrock.

Minecraft Bedrock został napisany 16 sierpnia 2011 roku. Twórcą tej wersji Minecrafta był Mojang Studios, A ile zajmuje miejsca? Wersja z 2011 roku zajmuje 72,4 MB (megabajty), a najnowsza do tej pory (czyli wersja z 2020 roku) zajmuje 229 MB. W 2023 roku na telefonach Minecraft Bedrock kosztuje 30 zł (złotych), Na Xbox One i na telewizory (w tym samym roku) kosztuje 86 złotych, na Windows 10 wersja Minecrafta Bedrock kosztuje 116 zł, a najdroższa wersja na Nintendo Swich kosztuje 129 złotych. Gatunek tej gry to sandbox, język programowania to C++.Cel tej gry jest taki sam jak w grze Minecraft Java, Jest End, Nether, Badlandy itd. Ale co do Endu, czyli do miejsca, w którym zabijamy smoka Endu (Kresu), Jest w wersji Minecraft Bedrock to, że nie ma w Endzie Endermanów, czyli takich mobów, które się teleportują, jeśli dostanie obrażenia lub zobaczy gracza. A jak z osiągnięciami? W wersji Bedrock jest inaczej, bo osiągnięcia pokazują się u dołu i mają inny kolor ramy. I jeszczę pytanie, które nie uzględniłem na początku: Jak przejść tą grę? To jest tak samo jak w wersji Java: Trzeba zabić smoka Endu (Kresu), tak jak na filmie.Oczywiście, moby sortujemy jako niegroźne i nebezpieczne. I właśnie będę sortować:Pytania:Mogę zainstalować Minecraft na Linux?Niestety, nie można zainstalować tej gry na Lixuksie.Czy magmołaz może przebywać poza Netherem?Tak, ale nie może wskoczyć do wody.Co można dostać z creepera zabitego przez szkieleta?Można otrzymać z zabitego creepera płyty muzyczne.Czy pigliny walczą z hoglinami?Czasem tak, a czasem nie. Można zobaczyć przyjaźń pigninów z hoglinamy, ale to się zdarza bardzo rzadko.Do widzenia!Miłego dnia :D