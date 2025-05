( 7 ratings)

Minecraft Story Mode - recenzja gry

Gdy po raz pierwszy usłyszałem o powstawanu Story Mode, ze zdumieniem uniosłem brwi i bruknąłem pod nosem: "Serio?!" Po spędzeniu kilku godzin w kwadratowym świecie z zadowoleniem wróciłem do tamtej chwili i odpowiedziałem sobie: "Serio, Serio!"Producent: Telltale Games

Cena: ok. 80zł (PC)

Multi: brak

Wersja Polska: brak



Przygodówka? czy nie, "Minecraft" w tytule zobowiązuje - zagadki opierają się na własnoręcznym wytwarzaniu i wykorzystywaniu znalezionych przedmiotów. Wszystkie są banalnie proste, ale nie mam tego za złe grze chcącej zabawiać osoby, których szkolny plan lekcji przewiduje jeszcze leżakowanie.

Co kreatywniejsi miłośnicy Minecrafta mogą poczuć się rozczarowani tym bardziej, że gra ma w zwyczaju podawać rozwiązania na tacy, więc ich wiedza i doświadczenie są tu w ogóle nieprzydatne. W odbiorze gry przeszkadzał mi brak spójności postaci - autorytetom zdarza się zachowywać jak rozkapryszonym dzieciom podczas gdy nasi bohaterowie nie robią sobie niczego z sytuacji bezpośrednio zagrażającej życiu.

Story Mode jest jak dobra bajka od Disneya! Dorośli mogą odbić się od przewidywalnych zwrotów akcji, natomiast dla osób w wieku podstawówkowym będzie to przejażdżka życia - tym lepsza od filmów, że interaktywna! Nie mogę się nadziwić, jak bardzo świat Minecrafta nadaje się do opowiedzenia EPICKIEJ historii. Twórcy zgrabnie wykorzystują fundamenty postawione przez Mojang.



Moja ocena gry to 8/10. A Ty już zagrałeś?