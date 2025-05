Minecraft Snapshot 20w16a

Kilka dni temu firma Mojang wypuściła kolejną aktualizację do wypróbowania przed oficjalnym patchem 1.16. Nazwa tego snapshota to 20w16a. Co w nim znajdziemy? Aktualizacja jest nieco mniejsza od poprzednich, jednak dodaje bardzo ciekawe smaczki związane z mieszkańcami netheru.

Najważniejszą zmianą jest pojawienie się nowej i dość sporej struktury w netherze, a tą strukturą są właśnie ruiny bastionów. Mimo kolejnych aktualizacji nether nadal nie zachęcał aż tak bardzo podróżników do jego odwiedzenia w celu zdobycia łupów. Oczywiście ktoś odpowie, że przecież do zdobycia jest netheryt, a wcześniej istniały fortece ale według mnie to za mało.Bastion to budowla, której znalezienie będzie bardzo cieszyło, ponieważ można znaleźć w niej mnóstwo drogocennych łupów, a do tego sama w sobie jest dość malownicza (o ile można tak mówić o budowli z podziemi). Do tego bastiony posiadają w swej strukturze aż cztery rodzaje podrzędnych struktur, a są nimi: most, stajnie piglinów, budynek mieszkalny oraz pokój skarbów. Swój spawn mają w nim także pigliny oraz hogliny, a sama budowla może występować w każdym istniejącym biomie wymiaru nether z wyjątkiem biomu delt bazaltowych.Zależnie od tego w której części bastionu jesteśmy w skrzyniach znajdziemy inne łupy, poniżej przedstawiona została zawartość możliwych łupów w skrzyniach, a ilości, które widoczne są na zrzutach ekranu stanowią największą możliwą liczbę.- REJON MOSTUW tej części znaleźć możemy blok magnetytu, strzały obserwatora, pozłacany czernit, płaczący obsydian, blok złota, sztabki złota, sztabki żelaza, złoty miecz z zaklęciem, elementy złotej zbroi z zaklęciem, nici, skóry, strzały, bryłki żelaza oraz bryłki złota.- REJON MIESZKALNYTutaj mamy o wiele więcej łupów a wśród nich te same co w strefie mostowej, ale oprócz tego mamy też szansę na zaklętą kuszę, blok ruin, netherytowy złom, zwój z wzorem baneru piglina, nową płytę muzyczną, księgę z zaklęciem szybkości dusz, losowe elementy zbroi, buty z zaklęciem szybkości dusz, łańcuchy, magmowe kule, obsydian i bloki kości.- REJON FARMTutaj mamy nieco inne przedmioty a są nimi łopata z netherytu z nałożonym zaklęciem, netherytowy złom, blok ruin, siodło, bloki złota, złota motyka z możliwym zaklęciem, blok glowstone, blok pozłacanego czernitu, blok piasku dusz, blok szkarłatnego nylium, złote samorodki, surowy schab, pieczony schab, szkarłatny grzyb oraz szkarłatny korzeń.- REJON ZE SKARBEMTutaj są najcenniejsze łupy, ponieważ możemy znaleźć sztabki netherytu, bloki ruin, netherytowy miecz z możliwością zaklęcia, netherytowe buty z możliwością zaklęcia, diamenty, strzały obserwatora, bloki złota, sztabki złota, płaczący obsydian, kwarc, pozłacany czernit, magmowy krem oraz samorodki żelaza.Tak więc, jak widać zdecydowanie warto udać się na poszukiwania ruin bastionu, ponieważ łup jaki możemy tam otrzymać jest sporo wart, a zapomniałem wspomnieć też o tym, iż w rejonie ze skarbem można znaleźć też spawner kostek magmowych i stworzyć sobie farmę tych stworzeń.Okazuje się, że nie jesteś pierwszą osobą, która korzysta z podróży wymiarowych, albowiem zarówno w netherze jak i w normalnym świecie możemy teraz natknąć się na pozostałości po portalach. Występują one w kilkunastu różnych wariantach i mogą pojawić się wszędzie, w tym także pod wodą, pod lawą czy po prostu częściowo zakopane.Wokół samych portali często są też liczne i ciekawie zaprojektowane zabudowania, które zdecydowanie dodają im charakteru. Co ciekawe jeśli zależy nam na uzyskaniu bloków netherracku to nie musimy wcale przechodzić przez portal, ponieważ wokół wariantów będących na powierzchni znajdują się bloki pochodzące z wymiaru nether.W pobliżu portali w netherze możemy też natknąć się na płaczący obsydian lub nawet bloki złota.Dodatkowo jest też możliwość pojawienia się obok portalu małej skrzyni z losowymi łupami, w środku możemy znaleźć bardzo rzadkie i wartościowe przedmioty. Możliwe do zdobycia przedmioty widoczne są na obrazie poniżej:Wspomniałem, że w skrzyniach można czasem znaleźć łańcuchy, które to są właśnie nowym przedmiotem wprowadzonym do gry. Póki co nie mają one żadnego zastosowania i służą wyłącznie za element dekoracyjny, może to się jednak zmienić w przyszłości podczas wprowadzania kolejnych aktualizacji gry.Oczywiście prócz samych skrzyń łańcuchy możemy też wytworzyć własnoręcznie łącząc ze sobą sztabkę żelaza z dwoma żelaznymi samorodkami.Kolejną nowością jest dodanie płyty muzycznej, której w przeciwieństwie do pozostałych nie możemy uzyskać w lochach lub poprzez zabicie creepera strzałą wystrzeloną przez szkieleta. Ten przedmiot można odszukać jedynie w ruinach bastionów, ma on barwę pasującą do netheru, czyli czerwono-złotą, a tytuł brzmi "Pigstep" a autorką jest Lena Raine. Jeśli macie ochotę to całego utworu możecie posłuchać w filmie zamieszczonym poniżej.Prócz tego mamy jeszcze kilka pomniejszych zmian a są nimi:- Pojawianie się banneru piglinów w ruinach bastionów.- Zwiększenie źródeł lawy, które gracz możne odnaleźć w biomie bazaltowym.- Zmieniono teksturę rzeźbionej netherytowej cegły, która teraz przypomina głowę szkieletu.