Minecraft Snaphot 20w07a - Pigliny

W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję zobaczyć kolejny, dosyć spory snapshot przygotowujący grę do Minecraft 1.16. Hogliny, które zostały dodane wcześniej, ale nie pełniły żadnych funkcji, otrzymały w nim sporo zmian. Dodano również pigliny - kolejnego moba żyjącego w Netherze. W tym artykule postaram się opisać najważniejsze zmiany, które zaszły w snapshocie o numerze 20w07a.

Pigliny są największą i pewnie najlepszą nowością w snapshocie 20w07a przygotowującym grę pod Nether Update. Jak zostało to opisane przez twórców: "Jest to cywilizacja zamieszkująca Nether". Przypominają one świnie z oklapniętymi uszami. Na ich twarzy widnieje wypukły nos, również przypominający ten świński. Rzadko w wyglądzie mobów w Minecrafcie pojawiają się elementy 3D, więc myślę, że warto było o tym wspomnieć.Pigliny bardzo cenią sobie złoto, w związku z czym stają się wobec nas agresywne, gdy nie mamy na sobie choćby jednego elementu złotej zbroi. Zdenerwują się na nas także gdy zniszczymy w ich pobliżu blok złota, nie ważne czy został on postawiony przez nas czy też nie.Kolejną ciekawą funkcją Piglinów jest handel. Nie przebiega on tak samo jak u Villagerów, jednak - moim zdaniem - jest zdecydowanie tańszy. Nie potrzebujemy emeraldów, które trzeba kupić lub wykopać, co bywa czasem bardzo czasochłonne. Wystarczy wykopać złoto, które występuje zdecydowanie częściej, lub zabić kilka pigmanów z lootingiem. Za jedną sztukę złota otrzymamy jeden z kilkunastu losowych itemów, które co prawda nie są tak wartościowe jak te u wieśniaków, ale zawsze mogą się przydać. Wystarczy tylko rzucić sztabkę złota lub kliknąć nią na Piglina. Są to m. in.: obsydian, krzemień, piasek dusz, żwir, grzybki, netherowe rośliny, skóra, enderperły i wiele więcej. Poniżej przedstawiony jest screenshot z możliwymi lootami oraz ich ilością.Jeżeli chodzi o ciekawostki to:- Moby te są drugimi, zaraz po Pillagerach, które potrafią posługiwać się kuszą i naturalnie się z nią spawnują.- Pigliny atakują Hogliny, jednak nie zawsze - robią to tylko wtedy gdy potrzebują pożywienia. Zwykle walczą zwartymi grupami.- Pigliny boją się niebieskiego ognia, pochodni i latarni.- Piglin, wchodząc do normalnego świata, zamienia się w zombified piglina (dawniejszego pigmana).- Pigliny boją się zombifikowanych piglinów.- Pigliny są też w stanie walczyć z Witherowymi Szkieletami.Hogliny zostały dodane już w snapshocie 20w06a, jednak nie miały one prawie żadnej funkcjonalności - chodziły sobie po Netherze, nie atakowały gracza i nie miały żadnego ciekawego dropu. Od snapshota 20w07a dostały one wiele funkcji, jednak nie aż tyle co Pigliny. Pierwszą z nich jest agresja w stosunku do gracza. Wcześniej Hogliny przechodziły obok nas obojętnie - teraz są to wrogie stworzenia. Są one także jedynym źródłem schabów i skóry w Netherze.Istnieje także pare ciekawostek związanych z tym mobem:- Hogliny są atakowane przez Pigliny w celu zdobycia pożywienia przez netherową cywilizację.- Hogliny uderzając gracza odrzucają go na kilka kratek. Jest to zapewne zasługa ich kieł.- Hogliny boją się warped hungi'ów i będą przed nimi uciekać, gdy postawimy je na ziemi.Snapshot wydany w zeszłym tygodniu pod numeracją 20w07a dodaje głównie funkcjonalność dla Hoglinów, a także uzupełnia Nether o nową cywilizację - Pigliny. Miejmy nadzieję, że to nie wszystkie nowości dotyczące tych dwóch mobów i zostaną one w przyszłych snapshotach nieco ulepszone, szczególnie jeśli chodzi o Hogliny, które mogłyby mieć chociażby swój drop - w końcu na Mineconie 2019 zapowiedziany był ich własny drop.