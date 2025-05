Minecraft PVP poradnik :)

W tym krótkim poradniku chciałbym was nauczyć pvp w minecraft!

Siemka mam wam do zaprezentowania krótki ale fajny poradnik do pvp!

Zacznijmy od tegoto jest skrót odczyli walka 1v1 żeby zacząć z pvp trzeba grać w minecraft po 1 a po 2 trzeba być koskem1. Aim jest to celowanie jest to bardzo ważne wjest to o wiele ważniejsze niż klikanie. Jak aimować oto pytanie jest to trochę trudne musisz mieć dobre dpi w myszce i sensivity w minecraft!2. Klikanie, może i wystarczy klikanieale łatwiej aimować jest np.dla początkujących nie polecam jitterclick bo nie jest nim łatwo trafić w przeciwnika a polecamitp.3. Strefa to już jest trudne nie jest tak łatwo komuś założyć strefy. Zacznijmy od tego co to jest strefa? Strefa to jest odpowiednie kilkanie wsad żeby ktoś nie mógł ciebie uderzyć. Jak strefować? Pewnie zadajesz mi te pytanie. Już mówię! Żeby strefować nie do końca trzeba umieć aimować ale łatwiej jest z aimowaniem. Bardzo ważne jest klikanie jeśli będziesz klikać nie rytmicznie nigdy nie założysz strefy! Pewnie mnie pytasz dokończysz to jak strefować? Już mówie! Trzeba mieć dobry movement inaczej nic nie zrobicie!4. w-tap Żeby wykonać w-tap klikaj i puszczaj w co 1 sekundę! do tego też trzeba mieć dobry rytm!5. s-tap Żeby wykonać s-tap trzymaj cały czas w i co 1 sekundę kilkaj i puszczaj s ale do tego trzeba mieć dobry rytm! Bardzo ważne jest granie w minecraft bez tego nic nie osiągniecie. Ale jak gracie w minecraft przynajmjej 2 tygodnie dacie sobie jakoś rade :)PVP jest bardzo trudne więc zalecam się uczyć i uczyć teraz.Więc jak już wiecie jak się nauczyć PVP teraz opowiem wam kilka ciekawostek.PVP jest najtrudniejsza techniką w minecraft.Są rózne techniki PVP w minecraft i różne wersje PVP np. pvp 1.8 do 1.12 jest to PVP z szybkim klikaniem a np. pvp 1.12 do najnowszej wersji jest z wolnym klikaniem i naskakiwaniem na przeciwnika.A z technik to PVP z wędką itp. tak jest taka technika polega ona na tym że gdy przeciwnik się zbliża trzeba go zahaczyć wędką.Boxing boxing jest techniką w miarę łatwą polega ona na tym że nawalamy przeciwnika do 100 hitów.Sumo sumo może nie jest to typowe PVP ale polega ono na tym że nawalamy przeciwnika dopóki spadnie z okręgu.Axe axe jest to PVP na siekery jak sama nazwa mówi gracz nawala się siekerą z graczem.Soup soup jak sama nazwa mówi zupa te PVP jest takie że jak giniesz pijesz zupe i odradza Ci się hp.Combo w typ rodzaju PVP nawala się z graczem i próbuje się wykonać combo czyli strefe tak zwaną jak wytłumaczyłem wyżyj! Jednak w combo są też wymienne zbroje i wgl.