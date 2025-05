Minecraft: Pocket Edition [Android] – tego nie mogło zabraknąć!

Wszystkie założenia rozgrywki są identyczne, jak na większych platformach. Na początku trafiamy do świata, zbudowanego tylko i wyłącznie z sześciennych i prostokątnych klocków. Cały świat generowany jest proceduralnie, a więc za każdym nowym rozpoczęciem gry, czeka nas widok zupełnie czegoś innego. Cały świat obserwujemy z oczu bohatera (popularnego Stev’a), z widoku FPP. Sam początek rozgrywki jest za każdym razem praktycznie taki sam. Na początku zwiedzamy krainę zarówno nad jak i pod powierzchnią i szukamy dobrego miejsca na pierwszy dom. Z czasem zaczynamy poszukiwać surowców, udając się na wyprawy, dzięki czemu będziemy mogli konstruować coraz lepsze narzędzia i bronie.Podczas gry survivalowej musimy zmagać się też z potworami, tak zwanymi „mobami”, które w największych ilościach pojawiają się w nocy. Posłużą nam do tego różne bronie, takie jak miecz i łuk. Oprócz trybu survivalowego, twórcy zawarli też tryb „creative”, w którym jesteśmy nieśmiertelni, możemy latać i mamy dostęp do wszystkich bloków, broni i innych elementów gry bez ograniczeń. Producenci nie zapomnieli też o trybie multiplayer, w którym możemy z innymi graczami koegzystować w tym samym świecie.

Gra jest cały czas rozwijana, a początki były dużo bardziej ubogie niż wydanie PC-towe i konsolowe. Jednak miesiąc po miesiącu twórcy wprowadzają co raz to nowe usprawnienia i dodatki za pomocą aktualizacji. W mobilnym wydaniu znajdziecie też opcje i inne aspekty, których z kolei nie znajdziecie w wersjach na „dużych platformach”, co dodaje w pewnym stopniu oryginalności. Dodatkowo można dostrzec zmiany w grafice. Na telefonach i tabletach jest ona bardziej kolorowa i wygładzona.

Grę osobiście, jako mały fan minecrafta (nie, nie wstydzę się tego) mogę z całego serca polecić. Wersja mobilna wyszła twórcom naprawdę bardzo dobrze, a kolejne aktualizacje zachęcają do sprawdzania nowości, jakie się pojawiają. Niestety gra nie jest darmowa i trzeba za nią zapłacić. Jednak myślę, że za mnóstwo godzin dobrej i przedniej zabawy można w nią zainwestować.



Pozdrawiam!