Minecraft, nowości w wersji 1.14

Już nie długo dostępna będzie zupełnie nowa wersja Minecrafta, popularnej gry gdzie światem rządzą sześciany. Obecnie gra zeszła z piedestałów popularności i raczej nie zanosi się aby coś się w tej kwestii zmieniło. Dla osób, które grały w Minecrafta dawno temu ta zapowiedź może zachęcić do ponownego zagrania.Wersja 1.14 zatytułowana "Village and Pillage" będzie skupiać się na ulepszeniach dotyczących wiosek, nie tylko pod względem kosmetycznym ale i mechanicznym o czym powiemy sobie w innej części artykułu. Wprowadzi również wiele ciekawych bloków. Zmiany w żadnym stopniu nie będą dotyczyć walki (takie zmiany zarezerwowane są na wersje 1.15).Zacznijmy może od tego że generowane struktury będą zupełnie inaczej wyglądać. Będziemy mieli również do dyspozycji wioski na biomach, na których wcześniej się nie generowały, będą zrobione z innych bloków itd. Z mechanicznego punktu widzenia zostaną dodani nowi osadnicy, z którymi będzie można różnorako handlować.Obecnie w grze jako tako nie ma kotów. Są oceloty, które można oswoić. W wersji 1.14 dodane zostaną nie tylko koty, które będą oddzielnymi mobami ale i lisy, pandy. Dodatkowo pojawi się "wędrowny handlarz", który będzie się generował w losowych miejscach na mapie. Od teraz na osady napadać będą rozbójnicy. Będzie to nowa frakcja, która będzie posiadać swoje obozowiska.Zmodyfikowana zostanie tajga gdzie będą naturalnie żyły lisy oraz rosły krzewy jagodowe, na które trzeba uważać gdyż są kłujące i zadają obrażenia. Do podstawowej dżungli dodany zostanie las bambusowy gdzie jeśli jeszcze nie zgadliście będą żyć pandy.Nowymi roślinami będą konwalia można ją znaleźć w lasach, chaber na równinach oraz whiteróża jeśli wither nas pokona to właśnie ona zostaje na tym miejscu zasadzona bądź upuszczona.Sądzę że wszyscy miłośnicy budowania w Minecraft będą bardzo szczęśliwi, ponieważ możliwe od tej wersji będzie tworzenie schodków, murków, płotków tabliczek, płyt z na przykład piaskowca, diorytu, andezytu i wielu innych. Zupełnym ewenementem będzie dodane ognisko na którym można piec. Dostępna dla graczy będzie również beczka i jest ona nie jako alternatywą dla skrzyń. Dla budowniczych dodane zostanie rusztowania dzięki, którym nie trzeba będzie już robić podpór z dirtu czy innego budulca. Czy mieliście kiedykolwiek taką sytuację że enchant, który dostaliście wam nie sprzyjał. Od teraz do gry zostanie dodany kamień szlifierski, który dodatkowo jest alternatywą dla kowadła. Piła będzie służyć za szybsze tworzenie pół bloków, schodków itd.Jeśli chodzi o bronie to z nowości będzie tylko kusza, która rzecz jasna jest alternatywą dla łuku jako broń dystansowa.Wielu z was może narzekać na brak craftingów i dodatkowych konkretnych informacji. Ten artykuł służy jako zachęcenie was do spróbowania ponownego bądź pierwszorazowego spróbowania zainteresowania się aktualizacją jak i samą grą. Dokładne informacje możecie sprawdzić na