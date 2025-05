MINECRAFT Moby

W tym artykule chciałabym wspomnieć o mobach w minecraft.Chodzi tu o moby które występują w zwykłym świecie jak i w neterze.Pomówie trochę o mobach podwodnych, o mobach oswajalnych , groźnych, i tych najgroźniejszych.

A więc w zwykłym świecie występują moby takie jak zombi , szkielety , endermany , wiedżmy , pająki oraz pająki jaskiniowe , creepery i szlam.

Natomiast w neterze są moby takie jak endermany , ghast , zombie pigman.

W zwykłym świecie pod wodą takie mobki jak kałamarnice , strażniki , starsze strażniki , rybiki cukrowe.

Jednymi z najgroźniejszych mobów w neterze jest ghast.

A zato w zwykłym świecie najgrożniejsze są creepery ponieważ gdy kogoś zobaczą to wybuchają.

Te wymienione moby były groźne a teraz takie niegroźne występujące w zwykłym świecie:

krowy , króliki , kurczaki , nietoperze , świnki , owce .

Teraz moby oswajalne:

koń , muł , lama , ocelot , osioł , papuga i wilk.Opisy mobów

Zombi jedynie co mogą zrobić to zaatakować i bić

Szkieletystrzelają z łuków

Gdy spojrzy się na endermany to automatycznie umieramy

Wiedźmy rzucają w nas miksturkami które nas trują

Zwykłe pająki biją nas a pająki jaskiniowe pojawiają się tylko w jaskiniach i tak jak wiedźmy też nas trują

Creepery gdy tylko nas zobaczą wybuchają i niszczą teren

Ghast w neterze pluje ogniem i gdy w nas trafi umieramy

Zombie pigman gdy go zaatakujemy to przywołuje reszte zombi pigmanów i wszyscy nas atakują

Rzeczy wypadające z mobów

Z zombi zgniłe mięso

Z szkieletów kości i strzały

Z pająków nić albo oko

Z creeperów szary proszek

Z zombie pigmanów sztabki złota albo kawałeczki złota