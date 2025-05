Minecraft Java VS Microsoft 10

Cześć to znowu ja Kapelusz a w tym artykule opowiem wam nieco o różnicach, zaletach jak i wadach Minecraft Java i Minecraft Microsoft 10

(Ostatnio miałem przerwę od pisania artykułów ale myślę że zacznę pisać je na nowo). Nie przedłużając zaczynajmy!

Najpierw opowiem o Minecraft Java a potem o Windows 10, a potem o różnicach jakie są między tymi dwoma wersjami.jest to najpopularniejsza wersja Minecraft jaką znamy, według wielu jest ona dużo lepsza od pozostałych wersji gry. W Minecraft Java możemy robić co chcemy bez ograniczeń, jeżeli chcemy możemy nawet wyjść po za granice świata i budować tam wielki farmy między innymi złota. Ogółem jest to bardzo ciekawa gra i ma wiele pozytywnych aspektów (lecz ma też wiele bugów i glitchy). Kilka zdjęć z ów gry:A teraz opowiem trochę o Minecraft Windows 10 potocznie nazywanego Pocket edition.Jest to mniej lubiana wersja gry, co od razu nie oznacza że jest zła. Wersja ta pozwala na bardzo fajną rzecz jaką jest cross platform czyli inaczej mówiąc osoby na laptopach mogą grać np. z osobami na telefonach na tym samym serwerze. Wersja ta jest nieco bardziej okrojona jeżeli chodzi o duże automatyczne farmy, ponieważ jeżeli nawet uda nam się wyjść po za barrier świata w piekle, nie będziemy mogli już wrócić, ponieważ w Minecraft Pocket edition nie da się budować ponad granice świata, co uniemożliwia robienie dużych bardzo przydatnych farm złota. Kilka zdjęć z Minecraft Pocket edition:A teraz najciekawsza część tego jakże przydatnego artykułu czyli różnice po między dwoma wersjami.Różnic z jednej strony wcale nie jest wiele, ale z drugiej jest ich masa. Pierwszą jest to że w Minecraft Java edition możemy grać tylko z graczami na komputerach, a w Minecraft Pocket edition możemy grać z graczami na telefonach, komputerach oraz konsolach. Kolejną nie zmieniająca znacznie rozgrywki jest różnica grafika i jakość gry, w Minecraft Pocket edition grafika jest jednak trochę gorsza od tej w Javie, lecz za to moim zdaniem Java jest bardziej obciążająca i częściej lagująca. Kolejna różnica to to że w Minecraft Pocket edition możemy posiadać znajomych z którymi możemy pograć w każdej chwili bez konieczności robienia serwera (na Java edition nie da się mieć nikogo w znajomych, ponieważ nie ma takiej funkcji).każdy ma własne zdanie ale według mnie lepszą wersją jest Java edition choć sam gram w Pocket edition. Każdy ma inne zdanie i jeżeli myśli inaczej to już jego własna sprawa.za przeczytanie artykułu mam szczerą nadzieję że się spodobał, pozdrawiam poszukiwaczy przygód, Kapelusz!Ps. Jeżeli artykuł ci się spodobał zostaw miły komentarz i dobrą opinie :).