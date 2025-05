minecraft indev. wielkie mury ? piramidy ?

piramidy w minecraft. pojawiły się tylko wersji minecrafta indev to jedna z 1 wersji minecraft. wersja indev to zlepka dziwnych pomysłów twórców które w większości nie zostały dodane do gry. Indev został pierwotnie wydany 23 grudnia 2009 r a został wycofany na rzecz Infdev po dodaniu do gry nieskończonych map.

Nieskończone generowanie map.

Więcej przedmiotów do stworzenia .

Chmury 3D.

Znacznie bardziej złożone systemy jaskiń .

Dynamiczny układ płynów.

Znaki, drabiny i drzwi .

Dodano wiadro .

Dodano Farlands . (Później usunięty, gdy beta 1.8 została wydana 14.09.11)

Indev House był konstrukcją o szerokości 7 bloków, długości 7 bloków i wysokości 4 bloków, z otworem 1×2 do wyjścia dla graczy i dwiema pochodniami wewnątrz. Dom zostanie utworzony wokół punktu odrodzenia gracza, kiedy się odrodzi. Kiedy dodano domy Indev, były one wykonane z kamienia mchu (który był niedostępny na mapie nigdzie indziej) i 4 skrzyń, jedna wypełniona trotylem, jedna z pełnym stosem (wówczas 99) każdego rodzaju bloku, inna z każdym rodzajem itemów i wypełniony każdym kolorem wełny. W miarę jak Indev przechodził od testowania przedmiotów i bloków do testowania rzeczywistego aspektu przetrwania, skrzynie te zostały usunięte. Później zmieniono projekt domu. Posadzka została wymieniona na kamień, a ściany i dach na deski.Obsydianowe mury generowały się na najwyższych blokach, które miały współrzędną X lub Z równą 0. Utworzyło to zestaw dwóch ścian, dla dwóch głównych kierunków, przecinających się w centrum świata. Ściana była zawsze wykonana z obsydianu o wysokości 2 blokówByła to niezwykle rzadka piramida, która pojawiała się daleko od punktu odrodzenia gracza , rozciągając się od prawie maksymalnej górnej granicy świata do poziomu gruntu. W środku nic nie było, więc był w większości bezużyteczny. Został później usunięty i zastąpiony obecnymi strukturami. Trwało to od 27 lutego 2010 roku do 27 marca 2010 roku, dokładnie jeden miesiąc. W tamtych czasach był to jedyny sposób na zdobycie bloku cegieł

Głównym celem Infdev było złapanie nieskończonej wersji terenu dorównującej zawartości Indev, cel ten został wypełniony około czerwca 2010 roku. Infdev został zastąpiony nazwą Alpha jako znak postępu w kierunku wydania. Infdev nie jest już aktualizowany, a jego link został usunięty ze strony Minecrafta .

Infdev, wraz z Indev, były dostępne na stronie Minecrafta do września 2010 roku.

Infdev można podzielić na co najwyżej trzy fazy.

Faza pierwsza rozpoczęła się 27 lutego 2010 i zakończyła 25 marca 2010. Ta faza Infdev służyła głównie celom testowym, ponieważ gracz odradzał się ze stosami pewnych przedmiotów w swoim ekwipunku. Ta faza gry zrównała wszystkie funkcje Indev z nieskończonym terenem Infdev.

Faza druga rozpoczęła się 27 marca 2010 i zakończyła 20 kwietnia 2010. Ta faza gry była głównie wykorzystywana do naprawiania błędów w grze. W tej fazie wielokrotnie zmieniał się generator terenu i wprowadzono nowy format zapisu wraz z możliwością zapisania do 5 światów w kliencie.

Faza trzecia rozpoczęła się 7 czerwca 2010 r. i zakończyła 30 czerwca 2010 r. Była to „dodatkowa faza” Infdev, ponieważ wszystkie funkcja Indev zostały zrównane z nieskończonym terenem Infdev, a faza ta w większości dodała nowe funkcje. W tej fazie dodano wiele rzeczy, takich jak drzwi, znaki, drabiny i schody. W tej fazie wprowadzono również aktualizacja Seecret , które dodały takie rzeczy, jak wagoniki i tory , oraz lochy i spawnery . 29 czerwca 2010 r. Notch rozpoczął tworzenie klienta offline gry, który nie wymagał już od gracza korzystania z przeglądarki do gry w Minecrafta. Ponieważ te wersje dodały tylko nowe funkcje, można je uznać za wczesne wersje alpha .