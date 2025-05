Minecraft Dungeons został wydany 26 maja 2020 roku na platformach Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 i Xbox One.

Minecraft Dungeons to gra z gatunku hack-and-slash osadzona w świecie popularnej gry Minecraft. Gracz wciela się w postać awanturnika, który przemierza różne lokacje, walcząc z wrogami i zdobywając nowe przedmioty oraz doświadczenie.

W grze Minecraft Dungeons można grać samemu lub w trybie kooperacji z maksymalnie trzema innymi osobami. W trakcie rozgrywki gracz przemierza różne poziomy, wypełnione zagadkami, pułapkami oraz wrogami. Walki odbywają się w czasie rzeczywistym, a gracze mogą używać różnych rodzajów broni, takich jak miecze, łuki czy magia.







W trakcie rozgrywki widzimy rozwój własnego obozu, wraz z wykonywanymi misjami pojawią się w obozie gracza nowi osadnicy, którzy oferują różne usługi. Pierwszym dostępnym osadnikiem jest kowal, którego możemy uratować w kopalni redstone, jest to jedna z pierwszych lokacji. W tej misji gracz musi dotrzeć do kopalni Redstone Mines, gdzie osadnicy zostali uwięzieni przez potężnego Golemika. Gracz musi pokonać wiele wrogów, przemierzyć kopalnie, rozwiązać zagadki i ostatecznie zmierzyć się z bossem, aby uwolnić osadników. (Poniżej obrazek omawianej lokacji)



Gra oferuje wiele różnych poziomów trudności, co pozwala na dostosowanie rozgrywki do umiejętności gracza. Dodatkowo, w trakcie gry można zdobywać nowe umiejętności i ulepszać swoją postać, co pozwala na przetrwanie w coraz to trudniejszych etapach gry. Jeśli gracz wymaga większego wyzwania, może wybrać poziom trudności większy od zalecanego.

Minecraft Dungeons cechuje się również charakterystyczną oprawą wizualną, która nawiązuje do kultowej gry Minecraft. Gra oferuje wiele różnych lokacji, od ciemnych lochów po jasne i kolorowe łąki, co sprawia, że rozgrywka jest bardzo urozmaicona.





Czas trwania gry Minecraft Dungeons zależy od wielu czynników, takich jak poziom trudności, ilość graczy, styl gry oraz to, czy gracz skupia się na eksploracji poziomów i zbieraniu przedmiotów, czy skupia się wyłącznie na przemijaniu przez kolejne etapy gry.

Według szacunków deweloperów, czas potrzebny na ukończenie kampanii głównej gry to około 6-7 godzin. Jednakże, aby zdobyć wszystkie przedmioty i osiągnięcia w grze, czas ten może się znacznie wydłużyć, a niektórzy gracze mogą spędzić dziesiątki godzin (nawet około 27 godzin) grając w Minecraft Dungeons.

Warto jednak pamiętać, że gra oferuje wiele możliwości dostosowania poziomu trudności oraz tryb kooperacji z innymi graczami, co dodatkowo wpłynie na czas trwania gry.

Podsumowując, Minecraft Dungeons to gra, która pozwala na wcielenie się w awanturnika i przemierzanie różnych lokacji, walcząc z wrogami i zdobywając nowe przedmioty oraz doświadczenie. Gra oferuje wiele różnych poziomów trudności oraz tryb kooperacji, co sprawia, że jest to idealna gra zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych graczy.