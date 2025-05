Minecraft 2.0? Minecraft czeka na nowe aktualizacje .Podczas targów E3 przedstawiciele Majong oznajmili, że w tym roku mają wyjąć nowe aktualizacje zmieniające całkowicie rozgrywkę.

Rzeczy które prawdopodobnie nastąpią to:

1.Zmiana grafiki

2.Mikro płatności

3.Granie z użytkownikami korzystającymi z innej platformy i serwery

Dobra przejdźmy do konkretów grafika co takiego się zmieni otóż zmienią się domyślne tekstury gry .Niektóre tekstury zmienią się na trój wymiarowe oraz gra będzie wyglądała ładnie i estetycznie przez nowe manipulowanie światłem . Woda zostanie zmieniona na bardziej przejrzystą .

Dobra teraz mikro płatności . Została nie dawno wprowadzona minecraftowa waluta za nią będziemy mogli kupywać skiny, mapy ,tekstur paki itp. Waluta jest obecnie testowana na minecraft poket edition i minecraft Windows 10 edition .Lecz możliwe ,że waluta zostanie wprowadzona również na inne platformy .Może dzięki temu minecraft będzie za darmo? Już śpieszę z wyjaśnieniem Mojang będzie opierał się wyłącznie na mikro płatnościach i minecraft będzie za darmo kto wie (Mojang :P).

Sytuacja z życia przychodzi to ciebie twój kolega i chcecie razem pograć w minecraft a on ma tylko ze sobą smartfona a ty grasz na PC teraz będzie to możliwe gracze grający na innej platformie mogli grać z wami nie zależnie na jakiej platformie wy jesteście. A pro po serwerów Mojang planuje wypuszczaść własne serwery minecraft.

Myślę , że zostanie zapowiedziane więcej nowinek na ten rok i ,że spodobał wam się ten artykuł miłego dnia życzę cześć.