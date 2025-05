Minecraft 1.18 - Nadchodzące Zwierzęta!

Twórcy przygotowali dla nas naprawdę interesującą aktualizację, która ma się pojawić już w najbliższym czasie. Natomiast w tym artykule przedstawię wam zwierzęta, które pojawią się wraz z nadchodzącą aktualizacją! Mam nadzieję że wam się spodoba i życzę miłego czytania :DD

Nowe zwierzęta:

Tak! Nadszedł czas aktualizacji a z nim czas na nowe zwierzęta! W nowej aktualizacji zawitają do nas nowe zwierzęta lecz także jeden nowy, potężny potwór! Teraz przedstawię zwierzęta które pojawią się w nowej aktualizacji:

1. Żaby





Dobrze przeczytaliście, w nowej aktualizacji pojawią się....żaby? Tak, żaby to nowe zwierzęta które będą pojawiać się w różnych częściach świata. W zależności od miejsca w którym się pojawią, będą miały inną barwę. Wyróżniamy 4 kolory: pomarańczowy, żółty, ciemno zielony oraz szary. Żaby nie są negatywnie nastawione do gracza, więc nie musicie obawiać się o swoje bezpieczeństwo w ich obecności.

2.Świetliki

Z reguły nie powinienem zaliczać do kategorii zwierząt, lecz moim zdaniem także powinny się tu znaleźć. A więc świetliki będą oświetlać trochę twoją drogę, pojawiając się w nocy i świecąc. Nie da się ich przywołać ani dokonać z nimi żadnego rodzaju interakcji ponieważ to tylko pojedyncze piksele latające się na ekranie. Mają jedynie zadanie dekoracyjne, choć postanowiłem je tu umieścić. Chciałbym umieścić tutaj ich wizerunek, lecz tego nie zrobię, ponieważ są za małe.

3.Allay







Zwycięzca głosowania 2021, będzie naszym "pomocnikiem". Jeżeli dasz mu jakiś przedmiot, to obleci teren szukając tego samego przedmiotu leżącego gdzieś na ziemi. Jeżeli znajdzie gdzieś ten sam przedmiot, podniesie go i przyniesie Ci go. Uwielbia blok muzyczny i jeżeli włożysz do niego płytę, zacznie tańczyć w pobliżu tak jak papugi. Warto dodać że przedmioty będzie zbierać tylko w zasięgu tego bloku muzycznego. Pod żadnym pozorem cię nie zaatakuję, więc jest bardzo przyjaznym i uroczym stworkiem. Jeżeli chcemy, aby zaczął zbierać przedmioty, musimy najpierw dać mu je do ręki. Nie martw się, nawet jeśli nic nie znajdzie to zwróci ci twój przedmiot.

4.Obrońca jaskiń







Ostatni potwór który pojawi się w tej aktualizacji to obrońca jaskiń. Jest to jedyny potwór który jest do nas negatywnie nastawiony dochodzący w tej aktualizacji. Jest on naprawdę potężny, oraz trudny do pokonania. Co najciekawsze, jest on niewidomy. To znaczy, że jeśli nas nie usłyszy, to nas nie zaatakuje. Natomiast, jeżeli będziemy zbyt głośno i nas usłyszy, mamy kłopoty. Bez żadnej zbroi potrafi nas pokonać na jeden strzał. Możemy rozpraszać go śnieżkami, za którymi będzie podążać słysząc dźwięk. Będzie on się pojawiał głęboko w jaskini czekając na swoją ofiarę. Zapowiedziany został już w wersji 1.17, ale do gry wstępuje dopiero w nadchodzącej.