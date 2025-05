Minecraft 1.17: Najsłodszy mob, czyli Aksolotl!

Wstęp:



Witajcie! Nie dawno wyszła kolejna świetna aktualizacja do Minecraft. Pojawiło się wiele nowych bloków, struktur, poprawek oraz mobów, w tym najsłodszego małego stworka - Aksolotla. Dlatego też, w tym artykule przedstawię wam wszystko co musicie wiedzieć o tych uroczych stworzeniach.

Różowy

Brązowy

( od najnowszej wersji Pre-Release dla Minecraft 1.17, Fioletowego aksolotla nie da się już spotkać w naturalnym środowisku. Pozyskać się go da jedynie poprzez rozmnażanie!)





lub inaczej, to słodkowodny gatunek drapieżnego płaza ogoniastego z rodziny ambystomowatych.Aksolotle, mimo że posiadają płuca, wokół głowy mają charakterystyczne, pierzaste skrzela, wyglądające jak pióropusz. Lista niezwykłych cech tego zwierzaka jest wyjątkowo długa. Najbardziej znaną jest to, że całe swoje życie - trwające zwykle około dziesięciu lat - spędza jako niedorosła kijanka.Najbardziej niesamowitą cechą tych stworzeń jest zdolność regeneracji organów i członków.Teraz jak już wiesz co nie co o tym zwierzęciu, przejdźmy do omówienia go w Minecraft ;)Aksolotl ma aż 14 punktów życia, czyli 7 serduszek (Aksolotl to mob pasywny) W przypadku gdy mob otrzyma duże obrażenia, Aksolotl na 10 sekund będzie udawał martwego w tym czasie się regenerując. Podczas tego, są ignorowane przez inne wrogie moby.Pojawia się w wodnych jaskiniach w grupie od 1 do 4 sztuk, poniżej 63 kratki.Istnieje 5 wariantów kolorystycznych Aksolotla: 4 pospolite i 1 rzadki- Lucy,- Dziki, Żółty - Aksolotl złoty, Jasno niebieski - Cyjanowy Albinos oraz: Fioletowy (lub niebieski jak kto woli)Aksolotle atakują wszystkie wodne moby z wyjątkiem żółwi i delfinów, jednak ryby, guardiany (strażniki), elder guardiany (prastrażniki), topielce, kałamarnice zostaną przez nie najpewniej zabite.Po zabiciu pasywnego moba Aksolotle mają 2 minuty na zregenerowanie tego nim zaczną na nie polować wrogie moby.Jeśli pomożemy Aksolotlowi zabić moba z którym walczył, da nam efekt regeneracji i usunie efekt powolnego kopani, który często bywa uciążliwy w podwodnej świątyni.Aksolotle można przenosić w wiaderku z wodą, tak samo jak ryby. Po wypuszczeniu, Aksolotl się nie zdespawnuje.Aksolotle rozmnażać można tropikalną rybą, ale tylko i wyłącznieNa lądzie Aksolotle podążają do najbliższego źródła wody, ponieważ po 5 minutach poza nią umrą. Jednak podczas deszczu mogą żyć swobodnie na lądzie.Aksolotle da się złapać na smycz co jest bardzo zabawne, ponieważ kiedy już złapiemy jednego, ten zacznie biegać/pływać wokół nas co wygląda dosyć komicznie. Nie wiem czy to błąd czy tak właśnie powinno to wyglądać ;) W każdym razie polecam przetestować.To by było na tyle. Myślę że przedstawiłam wszystko co powinniście wiedzieć o Aksolotlach w Minecraft. Mam nadzieję że artykuł czytało sie przyjemnie i dowiedzieliście się czegoś nowego :)