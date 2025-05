Minecraft 1.16 - Co nowego? Przegląd aktualizacji

Minecraft 1.16: Nether Update to kolejna, duża aktualizacja, wydana do gry 23 czerwca 2020 roku. Pierwsze zwiastuny nowości, które doszły w tej wersji Minecrafta otrzymaliśmy już na MineCon’ie we wrześniu 2019 roku, a pierwszy snapshot – 20w06a – wszedł do launcherów 5 lutego 2020 roku. Jak sama nazwa wskazuje – aktualizacja skupia się na netherze. Otrzymaliśmy m. in. nowe biomy w tym wymiarze, nowe moby, całą masę bloków i wiele innych. Minecraft 1.16 to niewątpliwie jedna z największych aktualizacji do gry. W tym artykule przedstawię wszystkie najważniejsze zmiany, które Mojang zdecydowało się dodać w ciągu tych kilku miesięcy.

Nowe biomy w Netherze

Do tej pory w Netherze istniał tylko jeden biom nazwany po prostu „Nether”. Mojang w aktualizacji 1.16 dodało jednak dosyć sporo różnorodnych biomów. Są to:

Karmazynowy Las – las, na który składa się czerwona roślinność – czerwone drzewa grzybowe, czerwona trawa i czerwone grzyby. Przesiadują w nim Pigliny i Hogliny, czyli nowe moby dodane w tej aktualizacji.

Wypaczony Las – niebieski las, na który składają się głównie niebieskie drzewa, trawy i grzyby. Znajdziemy w nim spore ilości Endermanów.

Dolina Dusz – znaczną część tego biomu stanowi piasek dusz i gleba dusz. W związku z podłożem, znajdziemy tu tylko i wyłącznie niebieski ogień. Gdzieniegdzie pojawiają się bazaltowe słupy i struktury szkieletów, składające się z bloków kości. W Dolinie Dusz znajdziemy głównie ghasty i szkielety.

Bazaltowa Delta – jest to biom dodany nieco później niż pozostałe. Jego powierzchnia składa się z bazaltu i ciemnego kamienia. Ciężko jest się po nim przemieszczać, ponieważ teren jest ułożony nierówno, a w wielu miejscach znajdują się głębokie dziury z lawą na dnie. Bazaltowa Delta słynie także z ogromnej ilości skaczących magm.

Netherowe Pustkowia – znany nam do tej pory biom netherowy. Nie znajduje się na nim nic ciekawego. Stanowi on miejsce spawnu dla zzombifikowanych Piglinów, czyli dawnych Pigmenów, a także samych Piglinów, które pojawiają się nieco rzadziej.

Pigliny, Hogliny i Stridery

W Minecrafcie 1.16 pojawiły się trzy nowe rodzaje mobów. Niektóre z nich mają swoje zzombifikowane i normalne wersje, które zależą m. in. od wymiaru, w którym się znajdują.

Pigliny – pewnego rodzaju wieśniacy, którzy zamieszkują Nether, a głównie Karmazynowy Las. Posiadają system handlu, znacznie różniący się od tego obowiązującego u osadników. Rzucając im sztabki złota te podniosą je i wyrzucą nam losowy item z puli. Może być to m. in. czerwony grzyb, niebieski grzyb, płaczący obsydian, obsydian, piasek dusz i wiele innych. Pigliny są wrogo nastawieni do graczy, którzy ich zaatakowali oraz tych, którzy nie noszą na sobie choćby jednego elementu złotej zbroi. Moby te od czasu do czasu polują na Hogliny w celu zdobycia pożywienia. Zzombifikowane Pigliny, czyli dawne Pigmeny, spawnują się na netherowych biomach. Aby samodzielnie otrzymać tę wersję Piglina, musimy wepchnąć go do portalu, aby przeniósł się do zwykłego świata. Po chwili zamieni się w swoją zzombifikowaną wersję.

Hogliny – kolejny nowy rodzaj moba występujący w Netherze. Służy jako źródło pożywienia zarówno dla nas, graczy, jak i dla Piglinów. Hogliny pojawiają się jedynie w Karmazynowym Lesie. Są do nas wrogo nastawieni i zaatakują nas, nawet gdy jesteśmy od nich oddaleni o 20 kratek. Uderzając nas, wyrzucają postać w górę na kilka kratek. Dropią z nich schaby. Hogliny również posiadają swoją zzombifikowaną wersję, której nie spotkamy w Netherze, ale możemy „stworzyć” w podobny sposób jak u Piglinów.

Stridery – jedyne pozytywnie nastawione w stosunku do gracza moby zamieszkujące Nether, a konkretnie jeziora i oceany lawy. Gdy są na lądzie, ich kolor jest fioletowy, a sama tekstura nieco się trzęsie. Wskazuje to na to, że jest im zimno. Po wejściu do lawy zmieniają kolor na czerwony i przestają się trząść. Możemy się na nich poruszać po lawie za pomocą siodła i patyka z grzybkiem, podobnie jak to jest ze świnią.

Bastiony i ruiny portalu



Bastiony to struktury generujące się w Netherze. Przypominają one zlepek nowych bloków rozłożonych losowo po prostopadłościennym obszarze, albowiem ich wnętrze nie posiada żadnego porządku. Występują na wszystkich biomach z wyjątkiem Bazaltowej Delty. Spotkamy ich cztery rodzaje, każdy z nich ma inny łup w skrzynkach:

Mosty – występujący tu łup to głównie złoto i złote rzeczy, ale mogą pojawić się także nici, strzały czy nowe bloki: płaczący obsydian oraz blok magnetytu.

– występujący tu łup to głównie złoto i złote rzeczy, ale mogą pojawić się także nici, strzały czy nowe bloki: płaczący obsydian oraz blok magnetytu. Stajnie Hoglinów – w tym typie bastionu znajdziemy niezbyt wiele ciekawych rzeczy, bo możemy trafić m. in. na szablon do banneru czy płyty.

– w tym typie bastionu znajdziemy niezbyt wiele ciekawych rzeczy, bo możemy trafić m. in. na szablon do banneru czy płyty. Mieszkania – w mieszkaniach znajdziemy głównie złoto i żelazo, złote rzeczy oraz łupy od różnych mobów jak np. krem magmowy czy strzały.

– w mieszkaniach znajdziemy głównie złoto i żelazo, złote rzeczy oraz łupy od różnych mobów jak np. krem magmowy czy strzały. Skarbce – ten najbogatszy rejon może zawierać mnóstwo diamentowych rzeczy. Kiedyś w skrzynkach skarbca znajdowały się netherytowe rzeczy, ale uznano tę nowość za zbyt dobrą i została ona usunięta, zamieniając netheryt na diamenty.

Ruiny portalu to kolejna, niewielka struktura, pojawiająca się zarówno w Netherze jak i zwykłym świecie. Są to niepełne obramówki portalów składające się z obsydianu i jego płaczącej wersji, obudowane kamiennymi cegłami lub cegłami z czernitu. Często znajdziemy przy nich skrzynki z diamentami i złotem.





Nowy surowiec

Minecraft 1.16 wprowadza do gry głównie netheryt, z którego możemy wytwarzać narzędzia i zbroję. Aby pozyskać jedną sztabkę netherytu, musimy przepalić cztery bloki pradawnych zgliszczy, które znajdziemy w Netherze, i połączyć je z czterema sztabkami złota w craftingu. Aby stworzyć np. netherytowy miecz lub hełm, należy diamentowe przedmioty połączyć z jedną sztabką nowego surowca w bloku kowadła (nie w zwykłym kowadle). Wyrzucone przedmioty z netherytu nie spłoną w lawie, ale nie oznacza to, że ochronią nas przed obrażeniami od niej.





Nowe bloki

Zbliżając się do końca omawiania nowości, które doszły w aktualizacji 1.16, wypiszę wszystkie nowe bloki, jakie Mojang dodało w netherowej aktualizacji. Niektóre z nich są funkcjonalne i przydadzą się m. in. do przeżycia w netherze oraz mechanizmów.

Czernit – blok zbliżony funkcjami do kamienia, występujący na Bazaltowej Delcie. Możemy wytwarzać z niego narzędzia, a także wyroby – półbloki, schodki, czernitowe cegły oraz wypolerowany czernit, z których również jesteśmy w stanie stworzyć bloki dekoracyjne.

Gleba dusz – blok wyglądem zbliżony do piasku dusz. Występuje tylko i wyłącznie w Dolinie Dusz i nie nadaje efektu spowolnienia, gdy po nim chodzimy.

– blok wyglądem zbliżony do piasku dusz. Występuje tylko i wyłącznie w Dolinie Dusz i nie nadaje efektu spowolnienia, gdy po nim chodzimy. Bazalt – materiał tworzący stalagnaty w Dolinie Dusz, a także podstawowy blok składający się na powierzchnię Bazaltowej Delty. Posiada swoją wypolerowaną wersję. Możemy stworzyć go samodzielnie, poprzez połączenie lawy z niebieskim lodem na glebie dusz.

– materiał tworzący stalagnaty w Dolinie Dusz, a także podstawowy blok składający się na powierzchnię Bazaltowej Delty. Posiada swoją wypolerowaną wersję. Możemy stworzyć go samodzielnie, poprzez połączenie lawy z niebieskim lodem na glebie dusz. Szkarłatne deski – nowy, czerwony rodzaj desek, wytwarzany ze szkarłatnego drewna pozyskiwanego w Karmazynowym Lesie.

– nowy, czerwony rodzaj desek, wytwarzany ze szkarłatnego drewna pozyskiwanego w Karmazynowym Lesie. Spaczone deski – nowy, niebieski rodzaj desek, wytwarzany ze spaczonego drewna, które występuje w Wypaczonym Lesie.

Płaczący obsydian – zwykły obsydian z fioletowymi, animowanymi elementami. Możemy wytwarzać z niego blok kotwicy.

– zwykły obsydian z fioletowymi, animowanymi elementami. Możemy wytwarzać z niego blok kotwicy. Łańcuch – wytwarzany ze sztabek żelaza i odłamków tego surowca.

– wytwarzany ze sztabek żelaza i odłamków tego surowca. Pradawne zgliszcza – znajdziemy je w dolnych poziomach Netheru. Przetopione dają fragmenty złomu, z których wytwarzamy netherytowe sztabki.

– znajdziemy je w dolnych poziomach Netheru. Przetopione dają fragmenty złomu, z których wytwarzamy netherytowe sztabki. Netherowa ruda złota – ruda złota znajdująca się w netherracku bądź czernicie. Wypadają z niej samorodki złota w niewielkich ilościach.

Kotwica odrodzenia – blok służący jako spawnpoint. Kotwicę ładujemy blokami jasnogłazu. Dzięki naładowaniu, po śmierci zespawnimy się w miejscu tego bloku. Możemy używać jej tylko w Netherze – w pozostałych wymiarach powoduje wybuch.

– blok służący jako spawnpoint. Kotwicę ładujemy blokami jasnogłazu. Dzięki naładowaniu, po śmierci zespawnimy się w miejscu tego bloku. Możemy używać jej tylko w Netherze – w pozostałych wymiarach powoduje wybuch. Tarcza strzelecka – służy do przekazywania sygnału redstone – im bliżej środka trafia wystrzelona strzała, tym dalszy jest zasięg sygnału.