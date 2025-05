Minecraft 1.16 - Co nas czeka?

Wstęp

Minęło już kilka miesięcy odkąd Mojang zapowiedziało aktualizację 1.16 dla gry Minecraft Java Edition na Mineconie 2019 roku. Przedstawili oni kilka nowych rzeczy, które będą główną tematyką nowego update'a, które niezwykle zaciekawiły spore grono społeczności Minecrafta. W tym artykule opiszę kilka z nowości, które zapowiada firma w Minecraft 1.16, albowiem zbliża się ona wielkimi krokami - pozostało jedynie kilka tygodni do wydania pierwszego snapshota.

Prawdopodobnie tak będzie wyglądać nazwa nowej aktualizacji do Minecrafta, ponieważ samą jej tematyką będzie ulepszenie netheru. Twórcy pokazali nam pierwsze nowości związane z owym update'em już 28 września 2019 roku, podczas Minecon'u. Nether jest obecnie najnudniejszym wymiarem w grze, który nie był aktualizowany w obszerniejszy sposób od kilku lat. Ostatnie nowości dotyczące tego wymiaru pojawiły się w aktualizacji 1.10, kiedy to dodano bloki magmy. Po nim jest end, jednak tutaj o nudach nie ma już tak wiele do powiedzenia - w aktualizacji 1.9 otrzymaliśmy m. in. wyspy endu; ulepszone o dodatkowe przeszkody wieże; end city pełne ciekawych itemków, np. elytr, enchantowanych zbroi, a także mobów, a mowa tu o shulkerach, dzięki którym możemy zrobić shulkerboxy pełniące funkcję plecaków.W grze pojawią się netherowe biomy. Mojang udostępnił ostatnio zdjęcia z trwających nad nimi prac. Coś co nas wtedy zaniepokoiło to spora różnica między wyglądem nowych biomów w Java Edition a Bedrock Edition. Ta druga miała zdecydowanie bogatszą wersję owej nowości. Czy rzeczywiście jest się czego obawiać? Czy twórcy chcą oddzielić te dwie edycje i postawić na Minecraft Bedrock Edition? Miejmy nadzieję, że nie. A teraz przechodząc do rzeczy - otrzymamy 3 nowe, a w zasadzie pierwsze w historii Minecrafta biomy w Netherze: czerwony brodawkowy las, niebieski brodawkowy las i dolinę dusz. Każdy z nich będzie mieć specjalny kolor atmosfery, czyli mgły i netherowego "nieba". Pierwsze dwa biomy będą do siebie podobne - będą w nich rosły drzewa, trochę przypominające grzyby, o kolorach koron zależnie od rodzaju biomu. Korony tych drzew będą stworzone z bloków brodawek. Biomy te porastać będą trawa i roślinki. Będą to prawdopodobnie nowe rodzaje małych grzybów. W dolinie dusz będziemy mogli spotkać ogromną ilość soul sandu (piasku dusz), a także skamielin, które występują w overworldzie od wersji 1.10 niezwykle rzadko. Pojawi się także pewien rodzaj struktury - stalagnat, czyli słup z nowego bloku, przypominającego kamień dusz, łączący sufit z powierzchnią biomu. W dolinie dusz będzie także występować niebieski ogień. Do tej pory też mieliśmy pewnego rodzaju biomy w Netherze, jednak nie były one oficjalnie nazwane. Mogliśmy natomiast wyróżnić ocean lawy, zwykły biom netherowy składający się głównie z netherracka i biom złożony tylko z piasku dusz.Do gry trafią także nowe moby: pigliny i hogliny. Twórcy mówią też o tym, że mogą pojawić się także inne rodzaje mobów, z wyjątkiem tych dwóch. Pigliny to pewna odmiana Pigmanów (które nie znikną mimo wszystko z gry, a prawdopodobnie zostaną nieco przerobione), którzy są do nas negatywnie nastawieni, chyba że nosimy złotą zbroję. Jeżeli otworzymy skrzynię ze złotymi itemkami w ich obecności - ci nas zaatakują. Będą oni mogli z nami handlować, jednak nie na tej zasadzie co villagerzy. Nie będzie to otwierane poprzez kliknięcie prawym przyciskiem menu wymiany, jednak nie wiemy jeszcze jaką mechanikę zastosuje w tej sprawie Mojang. Pigliny będą atakować witherowe szkielety oraz hogliny.Hogliny będą mobami również wrogo do nas nastawionymi. Przypominają pewien rodzaj zwierzęcia, ponieważ jest to pewnie netherowa odmiana świń. Ich tekstura będzie się jednak znacznie od nich różnić - zdecydowanie bardziej będzie przypominać dzika na co wskazują m. in. kły. Hogliny będzie można rozmnożyć oraz użyć jako źródło pożywienia, albowiem po zabiciu wylatuje z nich mięso.Nową strukturą w Netherze będą bastiony, o których jeszcze zbyt wiele nie wiemy. Wiadomo tylko, że będą one wybudowane przez Pigliny, więc pewnie moby te będą ich bacznie strzec.Jest prawdopodobieństwo, że Nether będzie można "skolonizować". Mam tu na myśli zamieszkanie w nim. W końcu pojawi się źródło pożywienia, pewien rodzaj drewna pozyskiwany w brodawkowych lasach oraz możliwość odradzania się w Netherze - to kolejna potwierdzona przez Mojang nowość. Nie wiadomo tylko jak zostanie to rozwiązane i czy żeby zrespić się w Netherze np. po śmierci będzie potrzebny jakiś specjalny blok.Moim zdaniem nowości zapowiedziane do tego czasu brzmią ciekawie i mam nadzieję, że Mojang nie zaskoczy graczy uznaniem i uczynieniem Java Edition za gorszą edycję Minecrafta poprzez "okrojenie" dodawanych w niej aktualizacji. A co wy myślicie o Minecraft 1.16? Ciekawi was ta aktualizacja? Miejmy nadzieję, że pierwsze snapshoty zobaczymy jeszcze w lutym.