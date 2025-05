Minecraft 1.15 nadchodzi?

Wstęp

Minecraft to gra, która cieszy miliony graczy już od 2009 roku. Jej popularność stale rośnie, dzięki czemu jest jedną z najpopularniejszych gier. W tym roku tytuł obchodzi swoją dziesiątą rocznicę. Od 10 lat wyszło już 14 głównych wersji gry oraz wiele wersji poprawkowych, snapshotów, wersji beta i alpha. W tym roku do gry zawitała aktualizacja 1.14 "Village & Pillage", a już za mniej-więcej pół roku pojawi się wersja 1.15. Co dokładnie wprowadzi? Tego jeszcze nie wiemy, ale pojawił się już pierwszy snapshot.

28 września 2019 odbędzie się coroczne wydarzenie - Minecon. To na nim przedstawiane są nowości, które zawitają do Minecrafta w najbliższym czasie. Na każdym Mineconie gracze mają swój głos - biorą udział w ankietach m. in. na moba, który zostanie dodany, czy też biom, który zostanie odświeżony i wiele innych. Zarówno w zeszłym jak i prawdopodobnie w tym roku głosowanie na minecraftowym wydarzeniu będzie dotyczyć właśnie odświeżania biomu. W 2018 do wyboru były: tajga, pustynia i sawanna. Głosem graczy wygrała tajga i to ona została zaktualizowana: dodano lisy, krzaki jagód. Nie był to jednak motyw przewodni, albowiem nowa wersja opierała się na odświeżeniu wyglądu wiosek oraz zmianie mechaniki villagerów. W tym roku także odbędzie się głosowanie dotyczące biomu. Prawdopodobnie będą to znów pustynia i sawanna oraz możliwe, że trzeci, inny biom, który nie został wcześniej podany.Już od około roku mówi się o tym, że nowa aktualizacja będzie dotyczyć jaskiń. Jednak jedna z osób, która wie co dzieje się w mojangu - mowa tu o Helen - poinformowała nas, że nie wie, czego będzie dotyczyć następna aktualizacja, ale na pewno nie będzie to odświeżenie jaskiń. Tutaj posłużę się teorią pewnego Youtubera - zanim zaczęły się prace nad Minecraft 1.13, a to czego będzie on aktualizacją było tylko domysłami graczy (twierdzono, że 1.13 skupi się na odświeżeniu oceanów), Helen napisała, że aktualizacja na pewno nie będzie dotyczyć oceanów. Ale... w Minecraft 1.13 przecież otrzymaliśmy urozmaicenie wód. Doszły wodorosty, nowe moby zamieszkujące oceany. A no właśnie! Ale był to "Aquatic Update", a nie "Ocean Update", ponieważ skupiał się on także na zaktualizowaniu mechaniki wody, a nie samego wyglądu oceanów. Podobnie może być w 1.15. Nie będzie to aktualizacja jaskiń, ale być może podziemi! I oczywiście jednego z biomów, który wybiorą gracze na Mineconie. Jednak na razie są to tylko domysły - wszystkiego dowiemy się prawdopodobnie w przeciągu dwóch miesięcy, kiedy pojawią się pierwsze snapshoty po minecraftowym wydarzeniu.Może i nie wiemy co będzie głównym motywem aktualizacji 1.15, ale otrzymaliśmy już pierwszy snapshot do niej - 19w34a. Skupił się on na... Pszczołach! Tego raczej nikt się nie spodziewał. Dostaliśmy kilka nowych bloków, itemów oraz nowego moba, którym ja można się domyślić, jest pszczoła. Ma ona wielkość główki oraz skrzydła po bokach, które drgają jej kiedy ta lata. Jest to dopiero trzeci latający mob w grze. Pszczoły są neutralne. Kiedy uderzymy jedną - ta się wkurzy i nas użądli. Tekstura żądła zniknie z niej, a ona sama umrze po chwili. Jeżeli w okolicy przebywa więcej pszczół - one także nas zaatakują. Otrzymaliśmy również dwa nowe bloki - ul oraz gniazdo. To w nich przebywają pszczoły. Obydwa bloki mają podobne funkcje, jednak ten drugi spawnuje się naturalnie, na drzewach, na biomach kwiatowych, łąkach czy też biomach słonecznikowych. Mechanika pszczół polega na lataniu z kwiatka na kwiatek, zbieraniu pyłku (kiedy mob zbierze nektar - zmienia się jego tekstura), lataniu do ula/gniazda i wytwarzaniu miodu, który potem możemy zebrać za pomocą butelki (w gnieździe) lub zebrać plaster miodu (w ulu). Gniazda i ule mają pięć poziomów, w zależności od zawartości miodu.Na razie tylko tyle wiemy o nowej aktualizacji. Mam nadzieję, że artykuł był pomocny i dostarczył nieco informacji. Myślę, że aktualizacja rzeczywiście ulepszy podziemia, ponieważ jest to jedno z miejsc, które na prawdę potrzebuje odświeżenia, ze względu na swoją monotonność - stałe kopanie złota, żelaza i diamentów w ciasnych korytarzach jaskiń składających się z samych rud i stone'a z kilkoma rodzajami mobów.