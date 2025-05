( 13 ratings)

Minecraft 1.12! Nowa aktualizacja!

W końcu nadeszła nowa werjsa minecraft - 1.12! Na razie ukazał się nam tylko snapshot 17w06a, a wraz z nim wiele nowych rzeczy, które zobaczymy w nowej aktualizacji minecraft. W nowej wersji 1.12 czeka na nas bardzo dużo nowych, kolorowych bloków. Robi to minecrafta nie tylko bardziej kolorowego, ale i daje większe możliwości budowniczym. Wbrew temu wiele osób uważa, że jest to jedna z gorszych wersji tej gry.

Zanim opiszę nowe bloki, muszę też wspomnieć o tym, ze dotychczasowy kolor wełny zmienił swoją barwę na odrobinę bardziej żywą, a same kolorowe bloki wełny mają bardziej dokładną teksturę. Także sztandary ( bannery ) zmieniły swój kolor, jednak w tak małym stopniu, iż jest to prawie niezauważalne.

Dodany został nowy blok - terakota, dostępny we wszystkich kolorach z gry. By uzyskać owy blok musimy przepalić w piecyku kolorową, utwardzona glinę. Zależnie od koloru utwardzonej gliny przy przepalaniu, terakota będzie miała inny wzór, a także barwę. Większość graczy uważa, że bloki terakoty są brzydkie i nieprzydatne. Muszę przyznać, iż po części się z tym zgadzam - co prawda, możemy dzieki temu budować rozmaite budowle, tworzyć ciekawe wzory, jednak nie sądzę, by terakota miała jakiś specjalny cel w grze, po za budownictwem, do którego i tak mamy juz dość bloków.

Od teraz w grze dostępny jest również cement! Zarówno sypki, jak i mokry. Wersja sypkiego cementu jest dość ciekawym blokiem - działa na niego grawitacja, a po zetknięciu się z wodom zamienia się w mokry cement, który również może być we wszystkich kolorach dostępnych w grze. Blok ten jest naprawdę ładny, i w przeciwieństwie do terakoty większośc graczy przyjęła go przychylnie. Niestety nie wiadomo mi czy sypki cement będzie mozna znaleźć na naturalnie wygenerowanej mapie, jednak mamy mozliwość zcraftowania go.

Kolejną zmianą jest to, iż blok magmy od tej pory pali się wiecznie, tak jak netherrack. Dodano także możliwość zapisywania dolnego paska itemów na trybie kreatywnym, kombinacją klawiszy CTRL + 1, CTRL + 2 itd. Wtedy zapisują nam się przedmioty, które obecnie mamy w dolnym pasku na ekranie. By potem je przywołać, wystarczy kliknąć SHIFT + 1, SHIFT + 2, itd. Przy tej nowości nie będę się jednak rozpisywał, ale zachęcam do przetestowania jej w nowej wersji minecrafta ( lub też jej snapshocie ).

Podsumowując, zmian nie jest zbyt wiele, jednak mamy za tu dużo nowych, kolorowych bloków. Można by nawet powiedzieć, że jest ich aż za dużo, ja jednek o tym nie mam zdania i pozostawiam to do oceny czytelnikom tego artykułu :)