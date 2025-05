Minecraft - Oceany (cz. III)

Cześć,

Oto trzecia część z tej serii, ogólnie widzę, że wielu osóbką się to podoba, więc dziękuję <3

Szukałam zdjęć, ale nie mogłam niczego znaleźć, a jak już to mi nie działa, więc sorka.

Proszę o nie kopiowanie moich artykułów!

Zapraszam!

6. Podwodne ruiny





7. Góry lodowe





8. Kolumny bąbelkowe





9. Rafa koralowa





10. Podwodne świątynie





Eksplorując ocean napotkasz na ruiny, który kiedyś mogły być wioską zalaną przez ocean, ale nikt tego nie wie...Ciekawostką jest to, że mogą się one respić czasami nawet na lądzie, przeważnie na brzegach oceanów!Istnieją ich dwa rodzaje:Znajdziesz te ruiny w zimnych i zamarzniętych oceanach, gdzie ich większość zawiera skrzynie ze skarbami, a w nich cenne rzeczy takie jak np. szmaragdy, zbroja z zaklęciem czy klątwą, ale też i mapy do zakopanego skarbu! Takie podwodne ruiny są zbudowane z bloków kamienia i cegieł, przez co mogą się wtapiać w tło, ale znajdują się tu również cenne bloki takie jak np. magma, terakota lub latarnia morska, które będą bardziej widoczne.(Moja rada: jeśli natrafisz na takie ruiny, przeszukaj każdą wieżę, powinno być w każdej po jednej skrzynce - oczywiście będzie trzeba trochę przekopać z dół, bo nie zawsze będą one na wierzchu, a raczej rzadko.)Natomiast na nie natrafisz tylko w letnich i ciepłych oceanach, gdzie zbudowane są z piasku i piaskowca, ale wyróżniają się wypolerowanym granitem i wypolerowanym diorytem. Podobnie jak zimne ruiny, zawierają skrzynie ze skarbami.Są stworzone z bloków zbitego lodu, niebieskiego lodu i zwykłego lodu, a ich wierzchołki pokryte są śniegiem. Na górach lodowych włóczą się niebezpieczne moby, np. misie polarne, które są jednocześnie urocze!Dla ciekawych: Góry lodowe jako jedyne zawierają niebieski lód, ten rodzaj lodu jest bardziej śliski od innych i nie topi się w pobliżu światła!Tworzą się w głębinach, gdzie jest lawa, z którą się styka, lawa zmienia się wtedy w obsydian i magmę. Taka magma powoduje powstawanie bąbelków, natomiast ich strumienie kierują się w dół, tworząc niebezpieczne zjawisko, tzw. wirową kolumnę bąbelkową. Wchodząc w taką kolumnę bąbelkową polecisz na dno, a gdy dotkniesz już magmy, ona zada Ci obrażenia, możesz jej również użyć do uzupełnienia zapasów powietrza. Jeśli twoja łódka bez żadnego powodu zacznie się trząść i zatonie, wiedz, że znajdujesz się nad wirową kolumną bąbelkową.Ciekawostka: Jeśli pod wodą znajdzie się piasek dusz to bąbelki będą płynąć do góry, jak również i gracza pociągnie na powierzchnię.Znajduje się tylko w ciepłych oceanach, zbudowane z bloków koralowca, które dzielą się na pięć rodzaji:• rurkowate (niebieskie),• mózgowate (różowe),• bąbelkowe (fioletowe),• ogniste (czerwone),• rogate (żółte).Bloki te są idealną dekoracją, pamiętając, że blok taki musi mieć kontakt z wodą, bo inaczej zmieni się w martwy koralowiec. Jeśli zdecydujesz się na posiadanie koralowca, będziesz potrzebować kilofa z zaklęciem Jedwabnego Dotyku, w przeciwnym razie otrzymasz martwy koralowiec. Na szczytach bloków koralowce są inne rodzaje tego budulca, a są to wachlarze koralowca. Występują w takich samych wariantach jak bloki, i podobnie jak one mogą posłużyć jako dekoracja i również potrzebują wody. Jeśli chodzi o marwy koralowiec to będzie on szary, może się również znaleźć w takiej rafie.Na rafie koralowej znajdziesz też i iskrzyłudy, są to małe, emitujące światło stworzenia, które znajdują się na szczytach koralowca i na dnie ciepłych oceanów. Takie iskrzyduły można wykopać dowolnym narzędziem, będzie idealną ozdobą. Pamiętaj, że świci ona tylko pod wodą.Znajdują się na dnie bardzo głębokich oceanach i są dość niebezpieczne i duże. Taka świątynia zbudowana jest z bloków pryzmarynu ciemnego pryzmarynu i pryzmarynowanej cegły, a oświetlają ją latarnie morskie, które są jedynymi źródłami światła w okolicy. W wnętrzu świątyni znajduje się dużo korytarzy i komnat, gdzie najważniejszym pomieszczeniem jest komnata ze skarbem, a w niej znajdziesz 8 bloków złota, zatopionych w pryzmarynie. Niektóre pomieszczenia będą zawierały mokrą gąbkę, może być przydatny do pochłaniania wody, jest to jedyne miejsce w którym gąbka generuje się naturalnie. Każdą świątynie patrolują strażnicy i starsi strażnicy, którzy strzegą właśnie skarbu.Jeśli będziesz mieć problem ze znalezieniem jakiejkolwiek świątyni, w wiosce znajdziesz kartografa, który może posiadać mapę eksploracyjną, która doprowadzi Cię do tej podwodnej budowli!To wszystko na dzisiaj!Dziękuję za przeczytanie mojego artykułu <3Będzie część 4Zuza (KyPessa)