Minecraft - Oceany (cz. I)

Hejcia!

Dzisiaj napisałam o Minecraft, a dokładniej o oceanach, jest to część pierwsza, więc mam nadzieję, że miło to przyjmiecie - druga na pewno będzie.

Oczywiście inspiracje zawarłam od podręcznika z Minecrafta 'Podboju oceanu', żeby nie było, inspirowałam, a nie przepisywałam.

Tak jeszcze, to jeśli chodzi o serię z Roblox - gry, które polecam, to nie mam pomysłu, ale sądzę, że jeszcze się pojawi!

Nie przedłużam i zapraszam, miłego czytania!





1. Rodzaje oceanów (biomy oceaniczne)

2. Wędkowanie

Oczywiście, nie każdy ocean jest dosłownie ten sam, pozwoli Ci to łatwo rozpoznać ocean i będziesz widzieć czego się spodziewać. Oczywiście dzielimy je na 4 rodzaje:• Zamarznięty ocean,• Zimny ocean,• Letni ocean,• Ciepły ocean.Charakterystyczne jest to, że powierzchnię wody pokrywa lód i śnieg. Woda natomiast ma ciemnofioletowy kolor, a podwodne ruiny są zbudowane z kamienia. Zamarznięte oceany są zamieszkiwane przez łososie, które uwielbiają ten biom, na lodzie mogą znajdować się niebezpieczne moby, np. niedźwiedzie polarne!Woda jest koloru ciemnoniebieskiego, dno oceanu pokrywa głównie żwir, ale również ziemię, glinę i piasek, a podwodne ruiny są zbudowane z kamienia. Na dnie oceanu możesz znaleść trawę morską lub wodorosty, są również łososie oraz dorsze do 9 sztuk.Natrafiając na ten ocean zauważysz, iż woda jest jasnoniebieska, a dno oceanu pokryte jest przez piasek, jak i ziemię, glinę oraz żwir, ocean porastają także trawa morska i wodorosty. W tych głębinach znajdziesz ryby tropikalne oraz rozdymki od 3 do 5 sztuk.Charakteryzuje się tym, że ma jasnozieloną wodę, natomiast dno jest piaszczyste. Ciepły ocean to jedyny, który ma rafę koralową, ocean jest pełen rybek tropikalnych, a także znajdziesz tu kilka rozdymek. Na dnie oceanu znajdziesz dużo trawy morskiej.Zacznijmy od tego, iż potrzebujesz do tego wędki, którą zrobisz w prosty sposób (potrzebujesz 3 patyki i 2 nici). Po jej zrobieniu znajdujesz miejsce, gdzie będziesz łowić - musi to był woda. Zarzuć wędkę i obserwuj spławik, gdy zauważysz, że się on zanurzy przyholuj go do siebie. Musisz jednak zrobić to szybko, zanim twoja rzecz Ci ucieknie!Łowiąc możesz znaleźć nie tylko ryby, ale też śmieci lub cenne rzeczy (np. zgniłe mięso lub zaklętą książkę). Jeśli chcesz mieć większą szansę na wyłowienie cennych przedmiotów, zmniejszając na wyłowienie śmieci, załóż na swoją wędkę zaklęcie Morskiej Fortuny!To będzie na wszystko na teraz, za niedługo będzie 2 część (jak przejdzie).Dziękuję za przeczytanie mojego artykułu!Zuza (KyPessa) <3