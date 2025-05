Minecraft - nowe jaskinie

Piszę artykuł ponownie, został odrzucony przez moderacje (jak napisali przez formatowanie) więc postaram się poprawić błędy.

Jak wszyscy wiemy Minecraft króluje w sercach wielu graczy już od 10 lat. W ostatnim czasie gra otrzymała aktualizacje w której jak obiecał Mojang miały pojawić się między innymi nowe jaskinie. Firma jednak nie dotrzymała słowa i podzieliła aktualizacje Caves and Cliffs na dwie części. W drugiej części aktualizacji Minecraft ma być wzbogacony o nowy generator terenu oraz nowe jaskinie, o których już wspominałem. Pierwszy raz gracze mogli przetestować je na snapshotach do aktualizacji 1.17 i snapshotach eksperymentalnych do wersji 1.18 jednak nie w pełnej wersji gry.Są dwa warianty nowych jaskiń Dripstone Caves (Jaskinie Naciekowe) oraz Lush Caves (Bujne Jaskinie), które opiszę już za chwilę.Charakteryzują się dużą ilością nacieków (stalaktytami, które gdy spadną na gracza otrzymuje obrażenia lub umiera; stalagmitami które też mogą zabić ale tylko gdy gracz spadnie na jeden z dużej wysokości; oraz stalagnatami, które tworzą się z czasem poprzez połączenie stalaktytu i stalagmitu) i bloków nacieku (blok będzie występował w dużej ilości w Dripstone Cave, aktualnie generuje się losowo w normalnych wersjach jaskiń).Drugi rodzaj jaskiń, czyli Lush Cave jest o wiele bardziej różnorodny i kolorowy. Jest wypełnionymchem, (nowym blokiem dodanym w aktualizacji 1.17, można go rozmnożyć używając mączki kostnej) oraz gliną, (jednym z najstarszych bloków w grze, po przepaleniu w piecyku otrzymamy cegłę z której to możeby utworzyć ceglany blok) a ozdabiają go nowe Glowing Berries, (zasadzone wydzielają światło na poziomie 14, a zjedzone odnawiają 2 punkty głodu. W wersji 1.17 generują się tylko w skrzynkach w szybach kopalnianych) Hanging Roots, (nowy blok dekoracyjny, otrzymać go można niszcząc go nożycami) Dripleafs (kolejne nowe rośliny, które zapadają się gdy jakikolwiek mob lub gracz na nich staną, występują też w mniejszej wersji, która jest tylko blokiem dekoracyjnym) i kwiaty Spore Bloossoms (emitują zielony pyłek, a poza tym nie mają większego zastosowania). Żyje tam także nowy mob o nazwie Axolotl, (w aktualnej spawnuje się w wodzie poniżej poziomu y63 oraz przy zerowym świetle. Jednak ma się to oczywiście zmienić w najnowszej akutalizacji). Lush cave zawsze występuje pod Azalią.I to na tyle mam nadzieje, że się podobało. Dzięki za przeczytanie.