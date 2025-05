Minecraft - Najlepsze Servery

Każdy, kto gra w Minecraft napewno lubi tryb wieloosobowy, ale możliwe, że niewiedziałeś o tych wspaniałych serverach! Założe się, że na twojej liście serverów znajduje się Hypixel i inne popularne networki. Jeśli tak, to ten artykół jest w sam raz dla ciebie! Miłego czytania. :)

UWAGA! Servery są podane w kolejności od 1 do 5. Zaczynając od tych najlepszych.

1. The Hive ip: play.hivemc.net

Server The Hive oferuje wiele ciekawych minigierek, w tym słynne bedwars, gravity, czy deathrun. Jest to server o podobnej społeczności graczy co Hypixel. Oba są kolosami! Rozwinięty system zdobywania nagród, karnety bojowe, gildie, rangi i wiele, wiele więcej.

Co ciekawe, nie musisz wydawać pieniędzy aby cieszyć się pełnią mozliwośći, większość nagród zdobędziesz bez trudu, a mikropłatności dotyczą głównie elementów kosmetycznych.





2. Minecraft Middle Earth ip: build.mcmiddleearth.net

Jeśli jesteś fanem śródziemia (tak jak ja) to na 100% polubisz ten server. Projekt trwa już 10 lat i skupia się na oddtwożeniu całego świata z Hobbita i Władcy Pierścienia. Chociaż jako nowy gracz nie będziesz mógł edytować mapy, to polecam wejść na server aby obejżeć potężne budowle. Mapa ma wymiary 29 000 na 30 000 bloków i jest świetnie odwzorowana, a praca nad nią ciągle trwa.





3. Brodaci PL ip: brodaci.net

Tym razem, coś polskiego! Jeśli szukasz zwykłego survivalu vanilla, to trafiłeś we właściwe miejsce. Administracja servera dba o to, aby jak najczęściej organizować ciekawe eventy i wydażenia. Na serverze można także otwierać lootboxy, z których wypada cała gama nagród. Jeśli chcesz, możesz grać z przyjacielem i walczyć z innymi graczami. Na brodatych gra i nagrywa też wielu znanych youtuberów, któży organizują częste givewaye.





4.Mana Cube ip: play.manacube.com

Ten amerykański server słynie z wielu trybów gry, w tym prison, czy kitpvp, ale jednak największą popularnością cieszy się kultowy parkour. Pośród 5 stopniów trudności i 30 poziomów dla każdego z nich, każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli nie jesteś dobry w parkurze, to tutaj możesz poćwiczyć! Mapek jest aż 150 i każda ma swoje sekrety do odkrycia. System wyzwań na czas pozwala na zarobienie "many" i wymienienie jej na elementy kosmetyczne a nawet rangi!





5.Minehut ip: minehut.com

Jeśli maży ci się stworzenie własnego servera całkowice za darmo, który będzie online przez 24 godziny na dobę, to gorąco polecam ci stronę minehut. Chociaż aby obejść się bez mikropłatności, musiż wybrać darmowy plan servara, to i tak oferuje duże możliwości. To świetna alternatywa, jeśli poprostu chcesz pograć razem z przyjacielem na wspólnym serverze. To od ciebie zależy czy będzie to server survival czy może minigra, stworzona przy użyci pluginów.





Bardzo dziękuję, jeśli pozytywnie oceniłeś ten artykół. Włożyłem w niego naprawdę wiele pracy. :)