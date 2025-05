Minecraft - Minecon 2017 oraz propozycje nowych mobów

Witajcie ludki !

W dzisiejszym Pisemku dowiecie się czym jest Minecon oraz co się na nim odbywa, no to zaczynajmy !



Ten film od Mojang wszystko Wam wyjaśni (z grubsza).





Tegoroczny Minecon odbędzie się 18 listopada (sobota) o godzinie 18:00 w Polsce

Nie musicie kupować biletów na niego ! Wystarczy wejść na podany link [KLIK]







Na tegorocznym Mineconie możecie wybrać jaki będzie NOWY MOB !!!!Czy to będzie Latająca kreatura z tego oto filmiku.Jeszcze w Minecraft nie było latającego moba w normalnym świecie. Tak wiem są moby takie jak Smok, Ghast, Wither czy nawet Blaze lecz on sam w sobie nie potrafi latać tylko lewitować w linii pionowej aby się unieść i celniej zaatakować. Wyobraźcie sobie moba atakującego nas w zwykłym świecie dla większego utrudnienia będzie on atakował w grupach osoby, które nie spały przez wiele dni ! Ja osobiście nie śpię w Minecraft bo nie ma takiej potrzeby zawsze przeżyje noc i tyle ;)Albo Potwór głębinowy z kolejnego filmikuTutaj jest głębinowa kreatura, która ma za zadanie nas UTOPIĆ, ta wielka pałeczka wystająca z niego ma za zadanie nas chwycić i wciągnąć pod wodę gdzie umrzemy z braku tlenu. Utrudni nam to exploracje podwodnych ruin a co gorsza możemy zginąć dodatkowo od morskich strażników więc nie myślcie że będzie tak łatwo, minecraft staje się coraz bardziej skomplikowany niż myślicie.Na filmikach są jeszcze widoczne 2 moby C i D lecz nie ma o nich informacji nigdzie na stronach Mojangu, ani sam support nie udziela do nich żadnych odpowiedzi. Zapytałem osobiście w mailu do supportu Mojang odnośnie tych dwóch mobów lecz dostałem negatywną odpowiedź:"Sorry but weto answer your question"Jak widać jest to owiane tajemnicą. Być może, że zostaną one ujawnione w Mineconie bądź wcześniej na stronie Mojang'u. Tego dowiemy się niebawem.To tyle z mojej strony widzimy się wkrótce Bajo !