Minecraft - Jak stworzyć dobry serwer?

Pewnie wiele razy chciałeś poprowadzić swój własny serwer Minecraft, możliwe, że Ci się to udało, jednak świecił pustkami. Jak się okazuje, na ilość graczy na naszym serwerze wpływa wiele czynników, o których opowiem w tym poradniku. Pamiętaj! By osiągnąć serwer tętniący życiem, zastosuj się do wszystkich wskazówek!

Wersja Jednym z ważniejszych czynników jest wybór wersji naszego serwera. Postaraj się wybierać najnowsze wersje Minecraft'a — to tam znajdziesz najwięcej graczy. Oczywistością jest, że stworzenie serwera 1.5.2 nie przyniesie nam zbyt wielu graczy. Unikaj wersji typu 1.7 - 1.8...to już przeszłość! Obecne wersje oferują nam znacznie więcej!

Budowle Każdy profesjonalny serwer powinien zawierać dobrze zbudowane budowle. Każdy dobrze zbudowany obiekt zwiększa szanse, że zatrzymamy potencjalnego gracza. Jeśli nie potrafisz budować, zleć to komuś — w internecie znajdziesz mnóstwo osób oferujących swoje usługi. Pamiętaj, że spawn jest wizytówką serwera, jednak nie zapomnij o innych ważnych lokalizacjach, zwróć uwagę na każdy detal. Tryb Nie możemy zapomnieć o trybie naszego serwera. Jest to o tyle ważne, że będzie zależeć od ilości graczy. Serwery EasyHC, Skyblock, Freebuild - to już przeszłość. Postaraj się wprowadzić coś nowego, coś, co zainteresuje liczne grono graczy.

Strona techniczna Twój serwer musi być odpowiednio przygotowany od strony technicznej. Nie możesz pozwolić sobie na błędy ortograficzne i interpunkcyjne w pluginach i skryptach naszego serwera. Przyłóż się do każdego aspektu. Regularnie wprowadzaj aktualizacje i nowości na swój serwer, doda to świeżości serwerowi. Możesz posilić się o zakup pluginów na swój serwer, z pewnością gracze docenią autorskie pluginy.

Reklama Nawet jeśli zastosujesz się do powyższych kroków, bez reklamy nie osiągniesz sukcesu. Przygotuj banery, film prezentujący serwer i prezentacje. Swój serwer możesz zareklamować na wielu forach, wystarczy poszukać. Dobrą reklamą jest YouTube — dodaj swój film tam. W prezentacji skup się na estetyce i dokładnym przedstawieniu serwera. Jeśli gracz zauważy fatalnie wykonaną reklamę, z pewnością nie zachęci to go do wejścia na serwer.

Dodatki Sam serwer to nie wszystko, dobrze wykonana strona internetowa i forum pozwala na lepszy kontakt z graczami. Odpowiednio dobierz administracje dla swojego serwera, pozwoli Ci to zaoszczędzić masę czasu. Na bieżąco organizuj eventy na swoim serwerze, być może zainteresuje to liczne grono graczy.

Podsumowanie: Jeśli zależy Ci na stworzeniu dobrego serwera Minecraft'a, zastosuj się do powyższych wskazówek, z pewnością pozwoli Ci to przyciągnąć uwagę graczy. Cały serwer zależy wyłącznie od Ciebie, to Ty o wszystkim zadecydujesz. Puść woń fantazji i rusz tworzyć własną społeczność!