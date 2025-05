Minecraft - jak przetrwać na bezkresnej pustyni

Pierwsza noc a szczególnie na nieskończonej pustyni bywa trudna, tu nie wystarczy nam że zakopiemy się w swej norze i przeczekamy do dnia, tutaj wręcz trzeba wyjść na zewnątrz nocą by przetrwać. (do pełnego skorzystania z poradnika zalecane jest włączenie "bonusowej skrzyni"

Pierwsze co musimy zrobić by przetrwać w tak morderczym miejscu jakim jest pustynia jest zbieranie piasku którego będziemy mogli użyć jako budulec na nasze schronienie, będzie nam potrzebne około 2 stacki z czego 1 stack powinniśmy użyć na stworzenie piaskowca.



Gdy zdobędziemy odpowiednią ilość surowców to musimy stworzyć kryjówkę która musi zawierać 2 pomieszczenia, pierwsze na pająki

musi ono mieć najlepiej 3 poziome okna o wymiarach 1 x 2 oraz około 3 okienka o wymiarach 1 x 1 na ścianie graniczącej z naszym drugim pokojem oraz opcjonalnie dziurę w dachu o wymiarach 2 x 2.



A jeśli chodzi o 2 pomieszczenie to będzie ono pełniło rolę naszego schronienia i miejsca z którego będziemy mogli zabijać pająki a jeśli chodzi o wchodzenie i wychodzenie z naszej nory to tutaj wystarczy najklasyczniejszy sposób czyli niszczenie kawałka ściany, przedostanie się w pożądane miejsce, i ponowne zalepienie dziury.



Pająki same z siebie mogą nie wpadać w pułapkę,dlatego też czasem trzeba je tam zaciągnąć, wcześniej nie wspomniałem że warto także zrobić schody dzięki którym my sami będziemy mogli się dostać na dach jak i zombie z którego otrzymamy jedzenie potrzebne do przetrwania.



Opcja dla ludzi którzy włączyli bonusową skrzynię



jak już zdobędziemy conajmniej 2 nici

to tworzymy crafting z desek a następnie patyki i na samym końcu wędkę dzięki której złowimy ryby i inne przydatne rzeczy.





Na pustyni pojawia się także dirt tylko że pod ziemią na poziomie na którym pojawia się też kamień, więc jeśli się wam poszczęści i będziecie mieli także sadzonki z bonusowej skrzyni zdołacie funkcjonować tak jak na biomach takich jak las.





Opcja dla ludzi którzy włączyli bonusowej skrzyni



jeśli zdobyliście mięso zombiaka to dzięki temu dłużej zostaniecie przy życiu, może wystarczy wam jedzenia na poszukiwania wioski npc co byłoby dla was zbawieniem (jeśli byłby tam kowal to w skrzyni u niego możecie zdobyć sadzonki co będzie dla was większym zbawieniem) ale jeśli nie zdobyliście jedzenia to powiem wam jedno - jesteście zgubieni.



Podsumowanie

Przetrwanie na pustyni nie zależy głównie od umiejętności oraz znajomości gry ale także od szczęścia oraz wytrwałości i planowania, wiedzy o mechanice gry.



To na tyle w tym materiale, znając moje szczęście i tak dostanę tylko 100 kamieni dusz więc mam nadzieję że niektórzy prześlą mi trochę kamieni dusz by mnie wspomóc i zachęcić do robienia dalszych artykułów, narazie!