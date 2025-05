Minecraft - Dlaczego warto?

Witam. W tym artykule, postaram się wam udowodnić że nie warto jest pobierać spiraconego Minecrafta, lecz dużo bardziej opłaca się wydać w tą grę swoje sto złotych, lub ok. piętnaście tysięcy kamieni dusz na gamehagu.

Chyba nie muszę tłumaczyć wam, czym jest Minecraft - jest to gra, w której naszym zadaniem jest przeżyć na świecie stworzonym z kwadratów. Grę tę stworzyło studio Mojang, w 2009 roku a założycielem tego studia był wszystkim pewnie znany już Markus Persson, nazywany też jako Notch.Omówmy sobie poszczególne elementy minecrafta i powiem wam czym się one różnią w wersji spiraconej a czym w zwyczajnej wersji minecrafta za którą musicie wydać sto złotych, lub po prostu piętnaście tysięcy kamieni dusz, których uzbieranie zajmie wam jakiś czas.~ SingleplayerCo do singleplayera, tutaj akurat nie ma praktycznie żadnych różnic. Możemy grać sami w trybie przetrwania lub w trybie kreatywnym. Tylko że powiedzmy sobie szczerze - rozgrywka samemu jest zwyczajnie nudna! Gra samemu była fajna do póki w dniu 8 czerwca 2009 roku dodano multiplayer, do którego sobie teraz przejdziemy.~ MultiplayerPrzede wszystkim - w wersji płatnej możemy mieć własną skórkę postaci. Wielu ludzi nudzi granie zwykłym stevem na serwerach multiplayer ponieważ nie ukrywajmy, steve nie jest najpiękniejszą postacią na świecie. Skórek postaci jest do wyboru mnóstwo! Są różne strony na których możesz znaleźć przykładowe skórki, ale również jeżeli tylko potrafisz - możesz stworzyć go sam!Kolejną zaletą kupowania minecrafta oraz według mnie główną jest to, że możemy grać na dużo lepszej jakości serwerach premium. Jest mnóstwo serwerów na które możemy wejść bez tej płatnej wersji minecrafta, aczkolwiek zazwyczaj są one bardzo słabej jakości oraz będzie na nich duża możliwość na natknięcie się na cheatera. Serwery tak zwane non-premium bywa że bardzo rzadko są aktualizowane, a nowe tryby dochodzą raz na rok. Zupełnie inaczej wygląda sprawa w serwerach premium - tam, jest świetna jakość! Na serwerach premium gra mnóstwo osób, więc jeżeli najdzie cię ochota zagrać w minecrafta o trzeciej w nocy w np. bed warsy, to tam na 99% uda ci się znaleźć kogoś do gry. Serwery premium również dużo częściej są aktualizowane. Grając na np. hypixelu, którego raczej większość z was zna, możemy natknąć się na nowe tryby bardzo często.~ Minecraft RealmsRzeczą, z której mało osób korzysta, jest Minecraft Realms. Czym to w ogóle jest? Za pomocą Minecraft Realms możemy zagrać z kolegami, na własnym serwerze z własnymi zasadami, nie tak jak w przypadku multiplayer gdzie gramy na publicznym serwerze, z ustalonymi zasadami, trybami itp.Aby korzystać z Minecraft Realms, musimy posiadać konto minecraft premium. Nie jest to jednak tak, że aby korzystać z realms wystarczy mieć konto premium. Na początku, jak wykupimy premium mamy miesiąc darmowy próbny, podczas którego możęmy zagrać z kolegami którzy również posiadają premium na własnym serwerze. Potem, musimy płacić za jeden miesiąc 37 złotych. Czy kupowanie realms jest w takim razie opłacalne? - Według mnie nie, aczkolwiek możemy fajnie wykorzystać daromowy miesiąc na grę z kumplami na swoim serwerze a potem pozostaję wam korzystać z publicznych serwerów minecrafta.Wnioski

Według mnie, najbardziej opłacalnym wyjściem z tego wszystkiego jest po prostu kupienie minecraft premium za kamienie dusz na naszym kochanym gamehagu. Otrzymamy za darmo możliwość grania na wysokiej jakości serwerach wraz ze znajomymi. Ode mnie to na tyle, jeżeli to jeszcze czytasz to wielkie dzięki, liczę że zostawisz pozytywną opinię pod tym artykułem i ciekawy komentarz. Z góry dziękuję i żegnam!