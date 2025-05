( 11 ratings)

Minecraft - Czy faktycznie został zapomniany?

Pewnie każdy z Was grał kiedyś w Minecrafta, albo chociaż słyszał. Wiekszość YouTuber'ów już dawno temu rozstała się właśnie z kontentem Minecrafto'wym na rzecz pranków, czy inncyh gier. Ale czy na pewno wszyscy popularni Youtuberzy się pożegnali z Minecraftem? Po co niekrórzy się rozstali? Czy przez "brak" publiczności, ta gra jest grywalna? Czytając ten artykuł, poznasz odpowiedzi na te pytania. Pewnie każdy wie, że kilka dobrych lat temu na Youtubie roiło się od Minecrafta. MinecraftGPlay, MinecraftBlow, ThePolishPengiunPL i wielu innych. Dzisiaj, ponoć mało jest popularnych kont na tym serwisie, które nagrywają Miencrafta, ale czy na pewno? Nie do końca...



Historia gry o budowaniu jest długa i myślę, iż nie ma sensu wam jej przedstawiać, ale po krótce, było to tak:

- Wychodzi Minecraft,

- Zagraniczni Youtuberzy zaczynają go nagrywać,

- Odkrywają go Polacy,

- Powstają pierwsze kanały o tematyce Minecraftowej,

- Zajawka na Minecrafta trwa w najlepsze,

- Youtuberom minecraft zaczyna się nudzić,

- Widownia się starzeje - zaczyna twierdzić, że Minecraft jest dla dzieci,

- Youtuberzy kończą z Minecraftem.



Jednak nie do końca. Wielu Yt'berów dalej gra w Minecrafta - Vertez, dealereq chociażby. Wiele osób gra w Minecrafta, może nie w Polsce, ale za granicą? Tam w Minecrafta gra tyle osób ile grało, jak nie więcej.



Poza tym za granicą, bodajże w Australii, minecraft był wykorzystywany w szkołach! Czyli albo ich rząd jest dziwny, albo ta gra ma potencjał do nauczania, a prócz tego bawi. Stanowi niezłą wymówkę, kiedy mama każe nam kończyć, a my sie przecież uczymy grając w "klocki".



Podsumowując: Minecraft upadł w Polsce, przez "starsze osoby" i Youtuber'ów, lecz cała społeczność Minecrafta żyje.



Gdzie grać?



Mozna grać na "Singlu", można grać na serwerach... jednak, no właśnie, polskie serwery są małe, wiele trybów świeci pustkami, trzba czekać pół godziny, aż gra wystartuje. Nieastety - polskie standardy serwerów, jednakże... Są zagraniczne serwery, tam sie czeka do kilkudziesięciu seknd na wystartowanie gry. Serwery tj.: Hypixel, HiveMC, CubeCraft - tam jest pełno aktywnych osób. Minusem jest fakt, iz trzeba znąc troche język angielski oraz posiadać konto premium. Jeżeli mamy "premke", może warto jest otworzyć się na język angielski i zacząć grać na zagranicznych serwerach?