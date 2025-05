( 4 ratings)

LEGO Worlds [PC] - czy to koniec ery minecrafta?

"LEGO Worlds" to gra stworzona przez "Traveller's Tales". Jest to typowa gra z otwartym światem, w której możemy robić co nam się tylko podoba. Czyżby oznaczało to koniec ery popularnego "MC"? Gra to swoisty "klockowy plac zabaw". Twórcy produkcji udostępnili graczom szereg narzędzi, za pomocą których można tworzyć własne krajobrazy, konstruować budynki, pojazdy, postacie, a to wszystko za pomocą znanych nam klocków LEGO.



Nie znajdziemy tutaj żadnej fabuły. Lądujemy po prostu w świecie, w którym możemy tworzyć co tylko chcemy, klocek po klocku aż do sukcesu. Ciekawą sprawą jest to, że podczas rozgrywki i przemierzania świata możemy natknąć się na innych graczy, z którymi można wymieniać się swoimi konstrukcjami.



Oczywiście poza naszymi budowlami, w grze możemy spotkać miejsca wygenerowane proceduralnie. Tak więc nie będzie to nic dziwnego, jeżeli podczas poruszania się po świecie natkniecie się na różnorodne wioski, podziemia, które można sobie pozwiedzać.



Po ogromnym świecie możemy poruszać się różnego rodzaju pojazdami, takimi jak: poduszkowce, samoloty, wiertła. Dodatkowo same napotkane zwięrzęta mogą stać się środkiem transportu, tak więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby poczuć powiew wiatru, szalejąc na strusiach, niedźwiedziach, a nawet ziejących ogniem smokach. Oczywiście można tworzyć własne pojazdy.



Warto eksplorować świat, ponieważ można natknąć się na ukryte sekrety i skarby. Można także spotkać wrogie postacie, na przykład ożywione szkielety, z którymi będzie można walczyć.



Jeżeli chodzi o grafikę to oczywiście jest ona w pełni zrobiona z klocków LEGO. Oczywiście twórcy nie zapomnieli o ładnym oświetleniu, cieniach i różnych efektach, chociażby zmiennych porach dnia.



Czyżby era minecrafta się skończyła? Myślę, że nie, ponieważ jest to nadal bardzo dobra gra i nie trzeba się obawiać (przynajmniej póki co) o spadek jej popularności. Jednak gra o klockach lego to świetna produkcja i myślę, że warto wypróbować Jej zalety.



Pozdrawiam!