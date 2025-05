krótkie opisy mobów w piekle z minecrafta.

Chcę wam dzisiaj krótko opisać każdego moba z netheru w minecraft.

ma on 16 HP czyli 8 serduszek ma on też małą wersje siebie czyli baby piglin. Występuje on w bastionach i pojawia się naturalnie. Mała wersja nie atakuje gracza a ta duża już tak. By pigliny cię nie atakowały to trzeba założyć byle jaką część złotej zbroi. Można też z nimi handlować za złoto. Pojawia się zazwyczaj trzymając złoty miecz lub kuszę a czasami z częścią złotej zbroi. Zadaje on HP różnie.- ma on 50 HP czyli 25 serduszek. Pojawia się on tylko w bastionach. Pojawia się trzymając w ręku złotą siekierę. Jak założymy złotą zbroje to on i tak nas będzie atakować. zadaje on bardzo dużo HP. Jest trudny do pokonania.- ma on 20 HP czyli 10 serduszek ma on też małą wersje siebie. pojawia się on trzymając w ręku złoty miecz. atakuje on tylko kiedy my go zaatakujemy i wtedy wzywa innych do pomocy. Kiedy piglin wejdzie do normalnego świata przemienia się w zombifikowanego piglina. pojawia się on czasami na striderze. w Halloween jest szansa że pojawi się z dynią na głowie.- ma on 40 HP czyli 20 serduszek ma on małą wersje siebie. Jest on jedynym mobem agresywnym którego możemy rozmnożyć. Mała wersja siebie nas atakuje. Po wejściu do normalnego świata zamienia się w zoglina.- po jego zabiciu pojawia się mniejsza wersja jego. Duża wersja ma 16 HP czyli 8 serduszek średnia wersja ma 4 HP czyli 2 serduszka a mała 1 HP czyli pół serduszka. Każda wersja jego zabiera nam HP.witherowy szkielet pojawia się tylko w fortecy a normalny na biomie dusz i w fortecy. mają oni razem po 20 HP czyli 10 serduszek. Witherowy szkielet po zaatakowaniu daje nam efekt obumierania. Witherowy szkielet pojawia się z kamiennym mieczem w ręce a normalny z łukiem w ręce. Jest szansa że na Halloween pojawią się z dynią na głowie. z głów witherowego szkieleta możemy stworzyć withera.występuje tylko w fortecy może się w niej odrodzić naturalnie lub przez spawner. Ma on 20 HP czyli 10 serc. Strzela on płomiennymi kulami za każdym atakiem wystrzeliwuje 3. Nie jesteśmy wstanie ich odbić.ma on 40 HP czyli 20 serc. Potrafi się teleportować. pojawia się on w wypaczonym lesie. Jest on dla nas neutralny dopóki my go nie zaatakujemy. Jest on jedynym potworem który pojawia się on w wszystkich 3 wymiarach.- ma on 20 HP czyli 10 serc. Pojawia on się w lawie. Ma on małą wersje siebie. Jest szansa że pojawi on się z siodłem lub zombifikowanym piglinem na sobie. Po wyjściu z lawy jest mu zimno widać to po tym że zmienia swoją teksturę i się trzęsie.ma on 10 HP czyli 5 serduszek. porusza się on z zamkniętymi oczami. strzela on kulą ognia którą jesteśmy w stanie odbić