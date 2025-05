Jak zrobić armatę TNT w Minecraft z regulacją!

To działo wystrzeliwuje 2 pociski TNT w twoich wrogów za naciśnięciem guzika. Dla każdego strzału możesz wybrać jeden z czterech dostępnych zasięgów. W zależności od tego, który przycisk wciśniesz, sygnał czerwonego kamienia aktywuje odpowiednią liczbę dozowników, uwalniając różną ilość TNT użytego w charakterze paliwa. Armata działa w wersji Minecraft Java edition oraz bedrock edition. Zaczynajmy!

Surowce budowlane:



- 29 bloków wybranego budulca (w moim przypadku jasnozielonej wełny),

- 5 przekaźników,

- 19 sztuk proszku redstone/czerwonego kamienia,

- 1. czerwona pochodnia,

- 3 kamienne płyty,

- 1. drabinka,

- 6 dozowników,

- 4 przyciski,

- jedno wiaderko wody,

- przynajmniej 6 bloków TNT.\



Budowa:



Krok 1:

Zbuduj z wybranych przez siebie bloków ramię w kształcie litery U - o wymiarach 6 x 3 bloki. Na wierzchu usyp obwód czerwonego kamienia. (Przód armaty znajduje się z prawej strony).





Krok 2:

Zaczynając od prawej, dodaj 4 bloki między ramionami litery U, o jeden blok wyżej. To będzie koryto wodne działa. Teraz dodaj na końcu armaty po dwa bloki, na jednym rozsyp proszek czerwonego kamienia a na drugim postaw czerwoną pochodnię, tak jak na obrazku.





Krok 3:

Nad blokiem z czerwoną pochodnią zbuduj konstrukcję w kształcie litery L - z bloków. Z przodu wewnętrznej strony umieść drabinkę, ponieważ zajmuje ona cały blok, będzie stanowić punkt podparcia dla pocisków i powstrzyma wodę przed wypłynięciem.





Krok 4:

Dodaj na końcu kształtu litery L pojedynczą kamienną pół płytę, umieszczając ją celuj w górną połowę bloku, tak jak na obrazku. Teraz naprzeciw dłuższego boku L dodaj 4 dozowniki, skierowane ku korytu wodnemu. Będą one ładowały działo blokami TNT.





Krok 5:

Najpierw posyp czerwonym proszkiem kamienną pół płytę i dozowniki (aby posypać dozowniki musisz włączyć tryb skradania). Nad czerwoną pochodnią umieść blok. Wzdłuż litery L ustaw 5 przekaźników, zwróconych ku przodowi działa. Nastaw je na 4 ticki (naciskając 3 razy). Za pomocą wiadra umieść z tyłu koryta kratkę wody - popłynie ona do przodu. [UWAGA: Upewnij się, że wlewasz do koryta tylko jeden blok wody i że płynie ona do przodu armaty. Dzięki temu bloki dynamitu zastosowane w charakterze paliwa będą przemieszczały się ku przodowi działa, zanim wybuchną.





Krok 6:

Ustaw na szczycie bloku z drabiną 2 dozowniki, zwrócone w stronę wody. Teraz dodaj dwie kamienne pół płyty (tak jak na obrazku) i umieść na nich po jednym bloku. Dzięki temu uzyskasz po pojedynczym bloku przestrzeni przed dwoma dozownikami pocisków.





Krok 7:

Wypełnij wszystkie 6 dozowników TNT i dodaj z boku działa 4 przyciski wyboru zasięgu. Naciskając przycisk najbliżej pochodni wyślesz pocisk najbliżej, im dalszy przycisk będziesz wciskał tym dalej będzie leciało TNT [Uwaga: Na wersji Minecrafta Bedrock edition nie kładź przycisku koło pochodni inaczej działo wybuchnie! (Na Javie nie ma tego problemu)



Baw się dobrze eksperymentując z zasięgiem!