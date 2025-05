Jak urozmaicić rozgrywkę w The Sims 4?

Witam wszystkich gorąco w moim pierwszym artykule, który, jak pewnie widać po tytule dotyczył będzie popularnej na przestrzeni lat gry The Sims, a dokładnie jej najświeższej kontynuacji, czyli The Sims 4 . Na początku zaznaczę, że to artykuł dla bardziej początkujących graczy, więc gracze - amatorzy mogą znać te sposoby. Jednakże mam nadzieję, że każdy gracz poświęci swój czas na przeczytanie mojej pracy, i podzieleniem się uwagami i opiniami w komentarzach. Zapraszam do czytania! :)

Zrezygnuj z kodów!

Jestem pewna, że nie jednemu Simomaniakowi, rozgrywka z perfekcyjnymi simami posiadającymi same dobre cechy z ogromnym domem wybudowanym za jakże "cenny" kod motherlode po prostu zaczyna się nudzić... ale jak to? To znaczy, że The Sims 4 jest grą, która nie potrafi zaciekawić? Niekoniecznie... W tym artykule zaprezentuje wam sposoby, na urozmaicenie Waszej rozgrywki!

Bardzo często nie chce nam się zarabiać Simoleonów, więc stosujemy kody (najczęściej jest to powyżej wymieniony kod motherlode dający 50.000 Simoleonów), jednakże jeśli chcesz, żeby twoja rozgrywka była ciekawsza, zrezygnuj z nich! W "czwórce" jest dużo sposobów na wzbogacenie Twojego Sima, są to m. in. : malowanie, zbieranie żab, ogrodnictwo, wędkarstwo, sprzedawanie swoich przedmiotów na specjalnym do tego stoisku "złap je teraz", które kosztuje 400 Simoleonów ( występuje w dodatku miejskie życie), pisanie książek, utworów i wiele, wiele innych. To naprawdę proste!



2.Wybierz ciekawą aspirację!



Z własnego doświadczenia najczęściej wybieranymi aspiracjami są te z kategorii rodzina, fortuna, miłość . Często zapominamy o tych, które są naprawdę ciekawe i mogą wnieść dużo do naszej rozgrywki i sprawić, że nasi Simowie będą ekspertami w wybranej dziedzinie. Wypełniałeś kiedyś aspirację wybitnego wędkarza, przyjaciela świata albo mózgowca? Jak nie to spróbuj i wprowadź trochę oryginalności do swojej gry.



3. Podejmij się wyzwania!



Zwykła gra po jakimś czasie może znudzić, a co gdyby obrać sobie jakiś cel, jakieś wyzwanie? Możesz wybierać, zaczynając od tych najpopularniejszych, jak na przykład wyzwanie dziedziczenia (ang. legacy challenge), po takie, w których musisz wypełnić jak największą liczbę aspiracji. Nikt nie zabroni Ci wymyślić własnego, zwariowanego wyzwania. Świat Simów należy tylko i wyłącznie do Ciebie, wykorzystaj to i uczyń swoją grę niesamowitą i ciekawą!



4. Zainwestuj w dodatki i rozszerzenia!



Nie jest to może najlepszy sposób na urozmaicenie gry, ponieważ jest dość kosztowny (nie oszukujmy się, rozszerzenia do The Sims 4 nie są najtańsze) i nie każdy może sobie pozwolić na taką "przyjemność", jednakże każda osoba grająca w tą grę potwierdzi, że wersja podstawowa jest dosyć okrojona i nudna (pomijając też fakt, że asortyment ubrań i akcesoriów nie należy do najszerszych, ale o tym w następnym punkcie). Dodatki dodają nowe światy, przedmioty, ubrania i funkcje, które według mnie (a przynajmniej większość) powinny znaleźć się w podstawce. Jeśli nie chcesz wydawać pieniędzy, istnieje jeden, darmowy zestaw świąteczny, który dodaje nowe przedmioty w CAS-ie i w trybie budowania. Znajdziesz go na dole menu, po otworzeniu The Sims 4.



5. Zainstaluj nowe mody i CC!



Darmowym sposobem na posiadanie większej ilości CC (custom content) jest zainstalowanie zawartości zmodyfikowanej. Wybierać możesz od niebanalnych fryzur do ciekawych mebli. Trzeba tylko uważać na to, by nie pobrać niedziałających modów, które mogą zepsuć grę. Osobiście polecam stronę https://www.thesimsresource.com/ , która pomimo, że jest w języku angielskim, to myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli jednak szukasz czegoś więcej, niż na przykład nowych ubrań, możesz pokusić się o modyfikacje ze skryptami, które dodają nowe postacie lub funkcje gry. Jedną z modyfikacji, która jest takim must have to Mc Command Center. Mod ten jest "kontrolerem gry" , włącza również postęp historii innych Simowych rodzin, a także dodaje wiele innych funkcji. Po pobraniu modów ze skryptami, pamiętaj o włączeniu w opcjach gry pod kategorią "inne" modyfikacji ze skryptami, bo inaczej modyfikacje te nie będą działać i o tym, że żeby modyfikacje zadziałały, musisz przenieść je do folderu Mods w katalogu The Sims 4.



6. Odkryj ukryte parcele!



W TS4 istnieją ukryte parcele. W podstawowej wersji gry ukryte wejścia do takowych występują w dwóch miejscach, w dwóch światach ( Wierzbowa Zatoczka - Leśna Polana, Oaza Zdrój - Zapomniana Grota). Aby je odnaleźć, trzeba rozwinąć maksymalnie umiejętność majsterkowania.



To na tyle z moich propozycji. Podsumuję tylko tym, że The Sims 4 nie jest taką nudną grą, na jaką się wydaje, jeśli tylko umiemy wykorzystać jej cechy i potrafimy rozsądnie ją ulepszyć. Dziękuje ze przeczytanie artykułu, mam nadzieję że was mocno nie zanudziłam. Żegnam i pozdrawiam!

(zdjęcia w artykule pochodzą z mojej własnej rozgrywki)